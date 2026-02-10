Hetek alatt vitte el a gyilkos kór a The Voice tehetségét

Elhunyt Dean Franklin, a The Voice UK 5. évadának énekese. A 36 éves előadó negyedik stádiumú nyelőcsőrák következtében halt meg, mindössze néhány héttel a diagnózis nyilvánosságra hozatala után.
A tehetség halálhírét édesanyja, Marie Franklin jelentette be egy megható bejegyzésben. Elmondása szerint fia február 7-én, este 21:39-kor hunyt el, családja szeretetével körülvéve.
Családunk mély fájdalommal tudatja, hogy drága fiunk, Dean Franklin, aki 8 hétig és 3 napig küzdött bátran, tegnap este elhunyt
- írta.
Az énekes néhány héttel korábban maga beszélt betegségéről. Január 30-án közzétett videójában elmondta, hogy élete hirtelen fordulatot vett, miután kiderült: a nyelőcsőrák átterjedt a májára, miközben az eredeti betegség tüneteit alig észlelte.
Néha a rák nem ott jelez, ahol kialakul. Néha csendben marad, és máshol mutatja meg magát
- fogalmazott.
Ekkor palliatív ellátásban részesült, és bár a kezelések komoly megterhelést jelentettek számára, úgy döntött, folytatja a kemoterápiát. Elmondása szerint fájdalmai borzalmasak voltak, de sok támogatást és szeretetet kapott a környezetétől - írja az E-News.
Dean Franklin halála mélyen megrázta mentorát, Paloma Faith-t is, aki közösségi oldalán búcsúzott tőle:
Rendkívüli tehetség és gyönyörű lélek volt. Őszinte részvétem a családjának, és különösen szeretett lányának. Nyugodj békében!
