„Áldásként élem meg” – Egészségügyi állapotáról vallott a világhírű banda sztárja

Őszinte vallomással jelentkezett a The Wanted sztárja, Max George, aki azt mondta: szívproblémáját „áldásként éli meg”, mivel ráébresztette arra , milyen fontos a figyelemfelhívás és a jótékonysági munka.

Komoly betegségben szenved a The Wanted sztárja. Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A sztárt sokkolta a betegség

A 37 éves énekest 2024 decemberében szállították kórházba, miután kiderült, hogy 2:1-es szívblokkal küzd. Az orvosok sürgős műtétet tartottak szükségesnek, mert a pulzusa nem javult megfelelően. George-nak azon a héten pacemakert ültettek be, amit akkor „sokként” élt meg. Azóta viszont fokozatosan felépült, és tavaly már vissza is tért a színpadra a The Wanted 2.0 duó tagjaként.

Most a British Heart Foundation (BHF) új kampányát támogatja, amely a szívbetegséggel élők helyzetére hívja fel a figyelmet. A Press Associationnek adott interjújában az énekes elmondta: kifejezetten felemelő számára, amikor másokkal beszélhet az állapotáról. Elárulta, hogy a kórházban töltött időszak alatt – részben unalmában –, az Instagramon kezdte dokumentálni a történetét, és ekkor döbbent rá arra, hogy mennyi fiatal érintett hasonló problémákban.

Minél több emberrel beszéltem, annál inkább ráébredte, hogy sok velem egykorú vagy még fiatalabb emberrel történt hasonló. Fontos volt, hogy eljuttassam az üzenetet: a szívproblémák nem csak a 75 év felettieket érintik.

A sztár hozzátette: ha a saját történetével segíthet másoknak, vagy hozzájárulhat ahhoz, hogy több forrás jusson a szívbetegségek kezelésére, akkor minden erejével támogatja ezt a célt - írja a Mirror.