"Soha nem felejtünk el téged!" – özönlenek a részvétek, elhunyt a legendás sortoló

Elhunyt a sznúker egyik legendás alakja, John Virgo. Az asztalnál és kommentátorként egyaránt tevékenykedő sportember 79 éves korában távozott az élők sorából.

Elhunyt a híres sznúkerjátékos

Életét a sznúkernek szentelte

Virgo a világ egyik legjobb játékosa volt az 1970-es évek végén és a '80-as években – ekkor nyerte meg a brit bajnokságot, és jutott be az 1979-es világbajnokság elődöntőjébe. Soha nem nyert ranglistás versenyt, ennek ellenére az 1980-as években a legnagyobb sznúkerversenyek egyik oszlopos tagja volt. Virgo a nagy sikerű Big Break című műsorban is szerepelt Jim Davidson oldalán, emellett a sportág egyik legismertebb kommentátorává is vált. Az egykori játékos utoljára a mostani szezonban, a BBC-nél kommentált - írja a Metro.

A szeretett játékos halálát Jason Francis, a World Seniors Snooker elnöke szerda reggel jelentette be:

Szívszorító közölni, hogy ma reggel elvesztettük a nagyszerű JV-t, John Virgót. Spanyolországban hunyt el. Rosie és Brooke-Leah szeretnék, ha mindenki tudná. Szívünkben együtt érzünk Garyvel és az unokákkal.

Francis elmondta, hogy Virgo fontos ember volt az életében, és mindenkit szórakoztatott, miközben azt csinálta, amit igazán szeretett.