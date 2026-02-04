"Soha nem felejtünk el téged!" – özönlenek a részvétek, elhunyt a legendás sortoló

Elhunyt a sznúker egyik legendás alakja, John Virgo. Az asztalnál és kommentátorként egyaránt tevékenykedő sportember 79 éves korában távozott az élők sorából.
Virgo a világ egyik legjobb játékosa volt az 1970-es évek végén és a '80-as években – ekkor nyerte meg a brit bajnokságot, és jutott be az 1979-es világbajnokság elődöntőjébe. Soha nem nyert ranglistás versenyt, ennek ellenére az 1980-as években a legnagyobb sznúkerversenyek egyik oszlopos tagja volt. Virgo a nagy sikerű Big Break című műsorban is szerepelt Jim Davidson oldalán, emellett a sportág egyik legismertebb kommentátorává is vált. Az egykori játékos utoljára a mostani szezonban, a BBC-nél kommentált - írja a Metro.
A szeretett játékos halálát Jason Francis, a World Seniors Snooker elnöke szerda reggel jelentette be:
Szívszorító közölni, hogy ma reggel elvesztettük a nagyszerű JV-t, John Virgót. Spanyolországban hunyt el. Rosie és Brooke-Leah szeretnék, ha mindenki tudná. Szívünkben együtt érzünk Garyvel és az unokákkal.
Francis elmondta, hogy Virgo fontos ember volt az életében, és mindenkit szórakoztatott, miközben azt csinálta, amit igazán szeretett.
Nehéz ezt elfogadni… egy nagyszerű ember, aki annyi ember életét megérintette, és szerette a játékot. Soha nem felejtünk el téged, haver. Nyugodj békében, JV.
