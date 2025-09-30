Snoop Dogg szakmát vált: „Számomra minden a sportról szól”

A párizsi játékokon aratott hatalmas sikere után Snoop Dogg jövő februárban a milánói–cortinai téli olimpiáról is tudósít az NBC színeiben.
Az 53 éves sztár az NBC csatorna különleges tudósítójaként járt a francia fővárosban, ahol a hírek szerint napi félmillió dollárt keresett bejelentkezéseivel – mivel rengeteg helyen feltűnt, sokan úgy vélték, ő volt az olimpia nem hivatalos kabalafigurája. Emlékezetes megmozdulásai közé tartozott többek között az, hogy a Szajnán vitte az olimpiai lángot, táncolt az amerikaiak klasszis tornászával, Simone Bilesszal, lovas öltözékben tűnt fel a díjlovagláson, és vívó-, valamint úszóleckéket is vett, utóbbiakat nem mástól, mint Michael Phelpstől. Szereplésének köszönhetően – a tokióihoz képest – nyolcvan százalékkal nőtt a játékok nézettsége az NBC-n. - írta a Boon.hu.
A téli játékokon hasonló szerepet kap: a sporteseményeket sajátos stílusával, szórakoztató kommentárjaival színesíti.
Az olimpia a világ legnagyobb színpada. Számomra minden a sportról, az összetartozásról és a jó hangulatról szól
– mondta.
Snoop Dogg azt is elárulta: Milánóba a pufidzsekijét, sínadrágját, síszemüvegét és korcsolyáját is viszi. A téli olimpia 2026. február 6. és 22. között zajlik majd.
