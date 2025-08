25 éve nem ciki felugrani a pultra vonaglani és sakálként rázni magunkat!

2000-et írtunk, amikor a csípőnadrág (köznyelvben p*csagatya) menő volt, nem beszélve arról, hogy a tangapántnak kint volt a helye. Ebben a miliőben született meg a Sakáltanya című film, ahol a kisvárosi, énekesnői álmokat kergető lány még nem tudott elmenni a Sztárban sztárba szerencsét próbálni, ezért inkább felugrott a bárpultra és pár tequilázó jóember között bizonyította be, van tehetsége. Vajon az azóta eltűnt Piper Perabo főszereplésével készült csajfilm 2025-ben is megállja a helyét?

25 éve így rázták a Sakáltanya sztárjai (Fotó: Entertainment Pictures)

A Sakáltanya film ciki vagy történelem?

Minden bizonnyal ezt gondolja egy mai Z-generációs fiatal a filmről, hiszen a testpozitivitás korában a kilógó tanga kit érdekel, ám a női test tárgyiasítása igen, amit itt viszont a jó jattért minden főszereplőnk bevállal. A Sakáltanya nevű szórakozóhelyen köt ki a vidéki lány szerencsét próbálni, ám ahelyett hogy Anora-féle prostinak állna, ő inkább pultozni megy, ahol néhány belevaló csaj csinálja meg estéről estére a hangulatot egy kis pulttánccal, és pasibingóval. Violet nem ide való, ezt az első perctől tudjuk, de rendes meló helyett itt próbálja megszedni magát, amíg járja a kiadókat, hátha lát benne valami fantáziát. Egyik este összesodorja a sors Kevinnel, akivel mit ad Isten belezúgnak egymásba, de happy endig bizony még hosszú az út, kell pár jó dal, dráma, és egy-két suta tanúság...Szóval a szokásos hollywoodi maszlag és sablontenger.

Piper Perabo egyre kevesebb szerepet kap azóta, mellette a balra a főcímdalt éneklő LeAnn Rimes (Fotó: Entertainment Pictures)

A Sakáltanyát 2000-ben sem a mély dráma és komplex hangulat miatt szerette a közönség, sokkal inkább egy életérzést fogott meg, ami viszont uralta egy ideig a kétezres évek elejét. Ahogy csípőgatya kiment a divatból, úgy a Sakáltanya is sokat vesztett a varázsából. Ma már pult helyett a Tik-Tokon ugrálnak a wannabe énekesek, vagy egy tehetségkutatóban égetik magukat, hátha felkapja rá valaki a fejét, hogy pár év múlva egy falunapon 40 éves slágereket énekelhessenek el. Hasonló sors juthatott Violetnek is a vége főcím után, nem beszélve az őt alakító Piper Peraboról, aki nagyon nem találta meg a helyét Hollywoodban. Az ügyeletes cuki fiú Adam Garciáról ne is beszüljünk, a csini pofival együtt a lehetőségei is elszálltak.