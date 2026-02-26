Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Gyász: 23 évesen elhunyt a népszerű reality sztár fia

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 10:47
A fiatal halálának okát nem hozták nyilvánosságra.
Gyászolnak a rajongók, miután tragikus hírt közölt a The Real Housewives of Salt Lake City (A Salt Lake City-i háziasszonyok) szereplője, Mary Cosby. A közkedvelt reality sztár és családanya ugyanis közölte, 23 éves fia, Robert Jr. életét vesztette. Az összetört szívű televíziós személyiség fia halálának okát ugyan nem árulta el, de a beszámolók szerint a tragédia helyszínére egészségügyi vészhelyzet miatt riasztottak rendőröket, azonban azok kiérkezésekor az ügy haláleseti vizsgálattá fordult át. 

Elhunyt közkedvelt reality sztár fia
Elhunyt közkedvelt reality sztár fia / Illusztráció: freepik.com

Szeretett fiunkat, Robert Jr.-t hazahívta az Úr. Bár szívünk fáj, Isten ígéretében és abban találunk vigaszt, hogy végre békére lelt. Hálásak vagyunk az imáitokért, és bízunk az Úrban, hogy átsegít minket ezen a gyászos időszakon

- közölte Mary csupán három héttel azok után, hogy Robert kiszabadult a börtönből.

 

Elhunyt közkedvelt reality sztár fia

Mary fia többször feltűnt a reality során. A negyedik évadban például kiderült, anyja engedélye nélkül, titokban megnősült. Ez 2022 augusztusában történt, majd nem sokkal később feltételezett drogproblémák miatt el is váltak. Utóbbiról a műsor ötödik évadában Robert őszintén is vallott édesanyjának. Egy epizódban közölte vele, hogy tapasztalt kábítószer használó, mégis, belülről üresnek érezte magát. 

A jelenetet később a műsor történetének egyik legintenzívebb pillanataként írták le. Mary a kameráknak úgy fogalmazott, hogy ez egy segélykiáltás volt, amit egy 30 napos rehabilitációs program követett Robert számára, akinek halálhírét követően ellepték a közösségi médiát a rajongók búcsúüzenetei:

Úristen, el sem tudom képzelni, min mész most keresztül

- írták neki, míg más így fogalmazott:

Ez nagyon szívszorító. A függőség borzalmas dolog, mind az érintett, mind a család számára. Nagyon sajnálom Mary-t és a családját. Őszinte részvétem.

Robert a halála előtt többször került rendőrkézre. Legutóbb tavaly szeptemberben, amikor is több feltételezett bűncselekmény, többek között birtokháborítás és testi sértés miatt fogták el, írja a Mirror

 

