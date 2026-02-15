Betty, a csúnya lány helyét újabb világsztár veszi át

Erős bejelentéssel kezdődött A Nagy Duett 2026-os évada: egy hete tudhattuk meg, hogy a műsor ötödik zsűritagja a Betty, a csúnya lány sztárja, Ana Maria Orozco lesz. Nos, a TV2 most felfedte, ki érkezik a jövő héten, hogy kisegítse értékelésével a Lékai-Kiss Ramóna-Stohl András-Kasza Tibi-Horváth Tamás négyest. A következő hét sztárvendége egy másik ikonikus telenovella, az Esmeralda főszereplője, a mexikói Leticia Calderón lesz!

Leticia Calderón lesz A Nagy Duett jövő heti sztárvendége Fotó: NurPhoto via AFP

Íme a bejelentés A Nagy Duett következő sztárvendégéről