Felfoghatatlan veszteség: tragikusan fiatalon elhunyt az ország kedvenc színésze

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 11:50
gyászelhunytjung eun woohalál
A színész alig 40 éves volt. Jung Eun Woo halálának okát a család kérésére nem hozták nyilvánosságra.
Február 11-én érkezett a bejelentés, hogy elhunyt a népszerű koreai színész, Jung Eun Woo. A 40 éves sztár halálának pontos okát a családja kérésére nem hozták nyilvánosságra.

Borzasztó tragédia: mindössze 40 évesen hunyt el a népszerű színész, Jung Eun Woo

A temetést a hírek szerint a Gyeonggi tartománybeli Gimpo városában található Új Gorjo Kórház Temetkezési Termében, a 2. szobában tartják, a körmenetet pedig február 13-ára tervezik. A színészt ezután a Byeokje Krematóriumban helyezik végső nyugalomra.

Megrázó bejegyzést tett közzé a halála előtt Jung Eun Woo

Mindössze egy nappal a tragédia előtt Jung Eun Woo egy rövid üzenetet osztott meg az Instagramon, amelyben ez állt: 

Hiányzik, irigykedem, sajnálom

-, mialatt Leslie Cheung hongkongi színész, Amy Winehouse brit énekesnő és a saját fotóját tette közzé. Mind Cheung, mind Winehouse fiatalon elhunyt sztárok voltak, ami arra késztette a rajongókat, hogy azt feltételezzék, ez a bejegyzés lehetett a színész utolsó üzenete, ami csak tovább fokozta a halálát övező gyászt.

Jung Eun Woo 2006-ban debütált a KBS műsorszolgáltató ifjúsági drámájában, a „ Rounding Off Season 3 -ban. Később olyan népszerű drámákban szerepelt, mint a HIT”, a „Bride of the Sun”, az „One Well-Raised Daughter”  és az „ My Only One” Utolsó filmje, a „Memory”  2021-ből egyben az utolsó munkája maradt  - írja az allkpop.

 

 

