Felfoghatatlan veszteség: tragikusan fiatalon elhunyt az ország kedvenc színésze

Február 11-én érkezett a bejelentés, hogy elhunyt a népszerű koreai színész, Jung Eun Woo. A 40 éves sztár halálának pontos okát a családja kérésére nem hozták nyilvánosságra.

Borzasztó tragédia: mindössze 40 évesen hunyt el a népszerű színész, Jung Eun Woo / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A temetést a hírek szerint a Gyeonggi tartománybeli Gimpo városában található Új Gorjo Kórház Temetkezési Termében, a 2. szobában tartják, a körmenetet pedig február 13-ára tervezik. A színészt ezután a Byeokje Krematóriumban helyezik végső nyugalomra.

Megrázó bejegyzést tett közzé a halála előtt Jung Eun Woo

Mindössze egy nappal a tragédia előtt Jung Eun Woo egy rövid üzenetet osztott meg az Instagramon, amelyben ez állt:

Hiányzik, irigykedem, sajnálom

-, mialatt Leslie Cheung hongkongi színész, Amy Winehouse brit énekesnő és a saját fotóját tette közzé. Mind Cheung, mind Winehouse fiatalon elhunyt sztárok voltak, ami arra késztette a rajongókat, hogy azt feltételezzék, ez a bejegyzés lehetett a színész utolsó üzenete, ami csak tovább fokozta a halálát övező gyászt.

Jung Eun Woo 2006-ban debütált a KBS műsorszolgáltató ifjúsági drámájában, a „ Rounding Off Season 3” -ban. Később olyan népszerű drámákban szerepelt, mint a „ HIT”, a „Bride of the Sun”, az „One Well-Raised Daughter” és az „ My Only One”. Utolsó filmje, a „Memory” 2021-ből egyben az utolsó munkája maradt - írja az allkpop.