Kiderült, milyen nőkre bukik Ben Affleck

szingli
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 12:30
Jennifer GarnerJennifer LopezBen Affleck
Volt szőke nője is, de a latinák a gyengéi. A spanyolul jól beszélő, jelenleg egyedülálló Ben Affleck nyitott egy új szerelemre, de gyereket már nem akar, elég a három sajátja.
Egy kiruccanása során spanyol riporterek a nőkről kérdezték az 52 éves sztárt, aki így megvillanthatta a tökéletes nyelvtudását. Ben Afflecket arról faggatták, hogy még mindig a latinák-e a gyengéi.

Ben Affleck és Jennifer Lopez válása 2025 elején vált hivatalossá
(Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

Ben Affleck válása óta szingli

Naná, természetesen!” – válaszolt Affleck spanyolul a DailyMail.com tudósítójának, mielőtt belépett volna a kiszemelt étterembe. Az újságírók a távozásakor is nekiszegeztek néhány kérdést; az egyik hallatán Ben nem bírta visszatartani a nevetését.

Hogy milyen érzés Hollywood egyik legkívánatosabb szingli pasijának lenni?” – kérdezett vissza kamaszos vigyorral. „Nem tudom, de a jelenlegi életem, köszönöm, nagyon jól telik!

A spanyol ajkú riporterek nem véletlenül említették a latinák iránti érdeklődését: Affleck egy éve vált el Jen­ni­fer Lopeztől, ám korábban a kubai-spanyol Ana de Ar­masszal járt, aki nemrég Tom Cruise oldalán tűnt fel, némi bosszúságot okozva ezzel Bennek. Most vígan éli az egyedülállók életét.

Néha randizik, de továbbra is a munkája a prioritás” – állította egy bennfentes a People-nek.

Ha nem forgat, sokat van a gyerekeivel. Nagyon közel állnak egymáshoz, és ez a srácok anyjára is igaz: Jennifer Garnerrel jobban támaszkodnak egymásra, mint valaha.

„Biztos vagyok benne, hogy ha lesz egy új nője, azt is csekkoltatja majd vele!


 

 

