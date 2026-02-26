Már össze is költöznek? Lakásvadászatot tart új párjával Jennifer Aniston

Jennifer Aniston és párja, Jim Curtis talán a következő szintre emelheti kapcsolatát. A hírek szerint a párt egy manhattani luxusapartmanban látták nézelődni, és kis kiruccanásuk pletykákat indított meg arról, hogy összeköltöznek.

Közös otthont kereshet Jennifer Aniston és Jim Curtis. Fotó: Michael Kovac / hot! magazin/Getty Images

A színésznő és Curtis, még tavaly a hipnoterapeuta 50. születésnapján erősítették meg kapcsolatukat. Azóta pedig nem riadtak vissza attól, hogy nyilvánosan is megmutassák szerelmüket.

Jennifer Anistont és párját lakásvadászat közben kapták lencsevégre

Aniston és Curtis nemrégiben mindenki figyelmét felkeltették, miután pénteken lefényképezték őket egy manhattani lakás megtekintése közben. A beszámolók szerint a párt az Upper East Side-i ingatlan előtt látták. Az 1925-ben épült 16 emeletes épületben állítólag fitneszközpont, portaszolgálat, borospincék, kosárlabdapálya és számos egyéb létesítmény is van. Azonban ez még nem minden, ugyanis Curtis néhány hete eladásra kínálta saját ingatlanát.

Mindezek ellenére a lakáskeresés oka egyelőre nem ismert.

Őszintén beszélt vitáikról a hipnoterapeuta

Néhány nappal ezelőtt Curtis nyíltan beszélt arról, hogyan kezeli az Anistonnal való kapcsolatában való fellángolásokat. A Ced with Intention podcastban elárulta, hogy előfordulnak, hogy vannak nézeteltéréseik a színésznővel, de dolgoznak rajtuk.

Azt tudjuk mondani: "Hé, ez történt, sajnálom", helyrehozni, majd tényleg dolgozni azon, hogy ez ritkábban forduljon elő, vagy ne történjen meg újra.

- magyarázta.

Szerinte egy párnak dolgoznia kell önmagán, és szükség van egy megállapodásra a kapcsolatba - írta a Reality Tea.