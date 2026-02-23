Harry Potter akkor és most: ennyit változtak 25 év alatt a főszereplők - Galéria

Idén ünnepli bemutatásának 25. évfordulóját a varázsvilág kapuját kitáró első film, a Harry Potter és a bölcsek köve, amely egy csapásra meghódította a mozinézők szívét világszerte. A történet, amely J. K. Rowling regényéből kelt életre a vásznon, nemcsak egy új filmes korszakot indított el, hanem három addig ismeretlen gyerekszínészt is reflektorfénybe állított. Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint neve szinte egyik napról a másikra vált fogalommá, a világ pedig együtt izgulta végig velük Roxfort kalandjait.

25 éves az első Harry Potter film - Fotó: hot! magazin/ Profimedia

Rengeteget változott Daniel Radcliffe Harry Potter-filmek óta

A nézők nyolc filmen át kísérhették figyelemmel, ahogy a szemüveges kisfiúból bátor hős, a szorgalmas Hermione-ból magabiztos fiatal nő, a hűséges Ronból pedig szerethető férfi válik. A kamerák előtt nőttek fel, miközben egy egész generáció nőtt fel velük – első szerelmekkel, veszteségekkel, sikerekkel és könnyekkel.

Most, negyed évszázaddal az első premier után már mindannyian felnőttek, saját utat járnak, és közülük többen a magánéletben is új fejezetet nyitottak: van, aki már szülőként éli a mindennapokat. A hot! magazin egy látványos galériában gyűjtötte össze, mennyit változtak az évek során a film főszereplői – a gyermeki arcoktól a kiforrott, érett személyiségekig.