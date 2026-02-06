"Nem volt szerencsém" - halála előtt vallott a betegségéről az elhunyt magyar kézis

Csütörtökön érkezett a hír, hogy a 42 éves korában elhunyt Gyáfrás Dávid magyar kézilabdázó, edző. A szélső játszott Veszprémben, Győrben, Nyíregyházán és Komlón, 2007 óta pedig Luxemburgban élt, ahol az utolsó években a Handball Bieles vezetőedzője volt. Ott, egy győztes meccs után kezdődött a kálváriája
A szolnoki kötődésű Gyáfrás 2024 karácsonyán egy helyi rádióban beszélt a betegségéről. Mint mondta, teljesen váratlanul, egyik pillanatról a másikra kezdődtek a bajok.
Edzőként győztes meccsünk után mentem a zuhanyzóba. Akkor éreztem, hogy elkezdett fájni a vállam. Azt hittem csak becsípődött a nyakam. Noha a meccs után közös vacsorára készültünk, én inkább hazamentem és bevettem két fájdalomcsillapítót
- mesélte a fiatalember, akinek a pénteki találkozó után sem múltak el a fájdalmai, ezért hétfőn orvoshoz ment. Ott csak az első percekben tűnt úgy, hogy megoldódott a problémája
Kaptam egy izomlazítót, ez azonnal jót tett. Majd az orvos mondta, hogy csinálna egy MR-vizsgálatot. Utána behívott, és közölte, hogy sajnos olyan dolgot lát, amit nem kellene
- mondta a kézis, akinek a vastagbelén diagnosztizálták a rákos sejteket, de már ekkor áttétek jelentkeztek a májon. A sportoló kezelésére jótékonysági meccset és gyűjtést szerveztek. Ő végig próbált pozitív maradni.
"Nem volt semmi előjele. Lehet táplálkozással ezt megelőzni, de az a lényeg, hogy ez az egyik emberen kijön, a másikon nem. Nekem nem volt szerencsém"
- mondta a megrázó interjúban a Gyáfrás Dávid.
A csütörtökön elhunyt magyar kézis rádióinterjú 2024 karácsonyán
