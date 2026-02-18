Gyászol Hollywood: meghalt Az utolsó akcióhős gonosztevője

Meghalt a Robotzsaru-2 és Az embervadász című filmek sztárja. A színész Valentin-napon hunyt el, egykori kollégája jelentette a szörnyű hírt.
Elhunyt Tom Noonan, a jellegzetes karakter színész, drámaíró és filmrendező, aki leginkább a Az embervadász című filmben nyújtott emlékezetes alakításáról és a Sundance-díjas független filmjéről, a What Happened Was…-ról ismert, de feltűnt a Robotzsaru 2-ben és Az utolsó akcióhősben is.
Egykori színésztársa, Karen Sillas jelentette a színész halálát, aki Valentin-napon szenderedett örök nyugalomra.
Sillas az Instagramon osztotta meg a hírt, így írva:
Kedves barátom és színésztársam, Tom Noonan békésen elhunyt 2026-ban, Valentin-napon. Az, hogy a kilencvenes évek elején együtt dolgozhattam vele az eredeti off-Broadway darabjában, a Paradise Factory Theaterben bemutatott „What Happened Was…”-ban, fordulópontot jelentett számomra és a karrierem számára, amelynek hatása még mindig érezhető az életemben és színészi munkámban. Akkor még nem tudtam, hogy amikor egy évvel később leforgattuk a filmet, az 1990-es évek egyik legikonikusabb független filmjét hoztuk létre az amerikai mozi történetében. Micsoda kiváltság és őrült szórakozás volt ezzel az emberrel dolgozni, és a végsőkig a barátomnak nevezni... Remélem, öröksége továbbra is ragyogni fog.
Tom Noonan 74 éves volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.