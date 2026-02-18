Gyászol Hollywood: meghalt Az utolsó akcióhős gonosztevője

Meghalt a Robotzsaru-2 és Az embervadász című filmek sztárja. A színész Valentin-napon hunyt el, egykori kollégája jelentette a szörnyű hírt.

Elhunyt Tom Noonan a Robotzsaru színésze

Fotó: 123RF

Elhunyt Az embervadász színésze, Tom Noonan

Elhunyt Tom Noonan, a jellegzetes karakter színész, drámaíró és filmrendező, aki leginkább a Az embervadász című filmben nyújtott emlékezetes alakításáról és a Sundance-díjas független filmjéről, a What Happened Was…-ról ismert, de feltűnt a Robotzsaru 2-ben és Az utolsó akcióhősben is.

Egykori színésztársa, Karen Sillas jelentette a színész halálát, aki Valentin-napon szenderedett örök nyugalomra.

Sillas az Instagramon osztotta meg a hírt, így írva:

Kedves barátom és színésztársam, Tom Noonan békésen elhunyt 2026-ban, Valentin-napon. Az, hogy a kilencvenes évek elején együtt dolgozhattam vele az eredeti off-Broadway darabjában, a Paradise Factory Theaterben bemutatott „What Happened Was…”-ban, fordulópontot jelentett számomra és a karrierem számára, amelynek hatása még mindig érezhető az életemben és színészi munkámban. Akkor még nem tudtam, hogy amikor egy évvel később leforgattuk a filmet, az 1990-es évek egyik legikonikusabb független filmjét hoztuk létre az amerikai mozi történetében. Micsoda kiváltság és őrült szórakozás volt ezzel az emberrel dolgozni, és a végsőkig a barátomnak nevezni... Remélem, öröksége továbbra is ragyogni fog.

Tom Noonan 74 éves volt.

Tom Noonan dead at the age of 74. A great character actor who could deliver both menace & emotional frailty - often at the same time. His turn as Francis Dollarhyde in Michael Mann's Manhunter is an exceptional performance that adds extra layers to an already great film. pic.twitter.com/dEHfFZfAqc — Movies In Focus (@moviesinfocus) February 18, 2026

/The Phrasemaker/