Titokzatos nővel kapták lencsevégre a Stranger Things válófélben lévő sztárját

Ritka, képernyőn kívüli összejövetelt tartottak a Stranger Things szereplői, amikor Maya Hawke és Christian Lee Hutson New Yorkban összeházasodtak, de David Harbourt sehol sem látták.

Kihagyta színésztársa esküvőjét David Harbour. Fotó: Darren Brade / eyevine

Egy rejtélyes nővel kapták le a kamerák a színészt

A 27 éves színésznő, Maya és a 35 éves énekes, Christian szombaton, egy meglepetés esküvőn mondták ki egymásnak az igent, pont Valentin-napon. Azonban míg régi kollégái összegyűltek, hogy megünnepeljék a színésznő nagy napját, az 50 éves David úgy döntött kihagyja az alkalmat, helyette pár kilométerrel arrébb egy randin vett részt. A színészről, aki Lily Allen exe, egy rejtélyes nővel készült képen, miközben válófélben van.

David Harbour spotted out with mystery woman as he skips Maya Hawke's wedding 👀 https://t.co/SXtkuqtOkh pic.twitter.com/jEbSj0a3pj — TMZ (@TMZ) February 15, 2026

Egy óriási botrány kellős közepén van David Harbour

David jelenleg botránysorozatba keveredett felesége, Lily legújabb albumának megjelenése és a házasságuk alatti hűtlenségéről szóló állításai miatt. A színész ezzel kapcsolatban még novemberben megtörte a csendet, és egy interjúban elárulta, hogy mit bánt meg élete során, és min változtatna.

Ez egy olyan nehéz kérdés... Vagy mindent megváltoztatnék, vagy semmit. Vagy elfogadod teljesen az utadat, és rájössz, hogy még a fájdalom, a botlások és a hibák is az utazás részét képezik, és hogy mindezekben ott van az igazság és a fejlődés, a bölcsesség és a mélyebb empátia és a kapcsolat.

- mondta felesége End Girl című albumának megjelenése után.

Lily és David végül decemberben hivatalosan is szakítottak.

Novemberben azonban még az is kiderült, hogy a 21 éves Millie Bobby Brown is panaszkodott David viselkedésére a Netflix-sorozat forgatásán. Egy bennfentes szerint a színésznő zaklatás miatt panaszt tett, és elméletben a nyomozás hónapokon át tartott. Nem sokkal később azonban David és Millie együtt jelentek meg, amikor november 6-án beléptek a Stranger Things vörös szőnyeges premierjére, majd a kamerák előtt megölelték egymást. A színésznő Davidet még az apjához is hasonlította, és különlegesnek nevezte a barátságukat - írta a Mirror.