Drámai pillanatok, igazi hősként viselkedett David Beckham egy balesetet látva

David Beckhamet nemrég ütötték lovaggá, és máris méltóvá vált a címére: igazi hősként viselkedett egy síelés közben történt balesetnél.

David Beckham síelés közben vált hőssé

Fotó: PA / Northfoto

David Beckham idegen síelőn segített

Az 50 éves egykori futballista a francia Alpokban nyaralt, amikor egy ismeretlen síelő bajba került. Beckham nem habozott, azonnal a segítségére sietett.

David látta, ahogy a nő beüti a fejét, és nagyon aggódott érte. Segített neki levenni a léceit, és megbizonyosodott róla, hogy jól van

- mondta egy forrás.

A négygyermekes édesapa éppen 14 éves lányával, Harperrel volt, amikor az incidens történt. Beckham a snowboardozást 2013-as visszavonulása után kezdte el komolyabban űzni.

A családi vakációból a 26 éves Brooklyn kimaradt, miután az utóbbi hónapokban eltávolodott a családjától. A hírek szerint édesanyja, az 51 éves Victoria Beckham nehezen viseli a kialakult helyzetet - írja a The Sun.