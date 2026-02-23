Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Drámai pillanatok, igazi hősként viselkedett David Beckham egy balesetet látva

David Beckham
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 12:55
sielésmentés
14 éves lányával ment le a lejtőn, amikor szemtanúja lett egy balesetnek. David Beckham cselekedetével jó példát mutatott a gyermekének.
Bors
A szerző cikkei

David Beckhamet nemrég ütötték lovaggá, és máris méltóvá vált a címére: igazi hősként viselkedett egy síelés közben történt balesetnél.

David Beckham síelés közben vált hőssé
David Beckham síelés közben vált hőssé
Fotó: PA /  Northfoto

David Beckham idegen síelőn segített

Az 50 éves egykori futballista a francia Alpokban nyaralt, amikor egy ismeretlen síelő bajba került. Beckham nem habozott, azonnal a segítségére sietett.

David látta, ahogy a nő beüti a fejét, és nagyon aggódott érte. Segített neki levenni a léceit, és megbizonyosodott róla, hogy jól van

- mondta egy forrás.

A négygyermekes édesapa éppen 14 éves lányával, Harperrel volt, amikor az incidens történt. Beckham a snowboardozást 2013-as visszavonulása után kezdte el komolyabban űzni.

A családi vakációból a 26 éves Brooklyn kimaradt, miután az utóbbi hónapokban eltávolodott a családjától. A hírek szerint édesanyja, az 51 éves Victoria Beckham nehezen viseli a kialakult helyzetet - írja a The Sun.

 

