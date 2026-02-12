Búcsúlevelet hagyott: véget vetett életének a Dancing táncosa

A Strictly Come Dancing táncosát, Robin Windsort 2024 februárjában találták holtan londoni otthonában. Most haláláról megrázó információk kerültek nyilvánosságra.

Leveleket hagyott hátra a Dancing táncosa öngyilkossága előtt

Miért vetett véget életének a Dancing táncosa?

A 44 éves Robin ügyéről a nyugat-londoni halottkém bíróság esküdtjei közöltek új információkat, mondván a sztár levelet hagyott hátra halála előtt.

A kétórás ülés végén az esküdtszék csütörtökön kijelentette:

Egyetértünk abban, hogy a valószínűsíthető okok a depresszió számos jellemzőjének összessége.

Robin nemcsak érzelmileg és szakmailag volt sebezhető, hanem gyermekkori traumától is szenvedett. A növekvő adósságok nyomása, valamint a folyamatos mentális egészségügyi ellátás és támogatás hiánya vezetett szívszorító végéhez - emelte ki az esküdtszék.

A táncos 2014-ben szerepelt utoljára a BBC híres műsorában. Egy hátsérülést követően porckorongműtéten esett át, ekkor döntöttek úgy főnökei, hogy nem hívják vissza.

A néhai profi táncos 2010-től három éven át versenyzett a nagy sikerű sorozatban, olyan hírességek partnereként, mint Patsy Kensit, Anita Dobson, Lisa Riley és Deborah Meaden.

Színésztársa, Kristina Rihanoff a meghallgatáson sírva mesélt arról, hogyan változott meg barátja a hátsérülése után. Elmondása szerint a BBC műsorát barátja úgy írta le, mint egy „nagyon magányos tér, ahol kevés a támogatottság”.

A meghallgatás során kiderült, Robin két levelet is hagyott maga után, amelyek egyikét egy barátjának címezte - ezt a bíróságon fel is olvasták.

Mindez akkor kezdődött igazán, amikor elvesztettem az állásomat a Strictlynél, és azóta is küzdök vele. Ahogy bántak velem, teljesen tönkretett… Elindított azon az úton, amelyen még mindig járok. Csak azt akartam az élettől, hogy boldog legyek. Jobban szerettem a munkámat, mint bármi mást - írta Robin.

A néhai táncos ezután leírta, hogy bár hihetetlen dolgokat teljesített 44 év alatt, sötétségben élt, és mindennek vége van - írja a Metro.