Búcsúlevelet hagyott: véget vetett életének a Dancing táncosa

A Strictly Come Dancing táncosát, Robin Windsort 2024 februárjában találták holtan londoni otthonában. Most haláláról megrázó információk kerültek nyilvánosságra.
A 44 éves Robin ügyéről a nyugat-londoni halottkém bíróság esküdtjei közöltek új információkat, mondván a sztár levelet hagyott hátra halála előtt.
A kétórás ülés végén az esküdtszék csütörtökön kijelentette:
Egyetértünk abban, hogy a valószínűsíthető okok a depresszió számos jellemzőjének összessége.
Robin nemcsak érzelmileg és szakmailag volt sebezhető, hanem gyermekkori traumától is szenvedett. A növekvő adósságok nyomása, valamint a folyamatos mentális egészségügyi ellátás és támogatás hiánya vezetett szívszorító végéhez - emelte ki az esküdtszék.
A táncos 2014-ben szerepelt utoljára a BBC híres műsorában. Egy hátsérülést követően porckorongműtéten esett át, ekkor döntöttek úgy főnökei, hogy nem hívják vissza.
A néhai profi táncos 2010-től három éven át versenyzett a nagy sikerű sorozatban, olyan hírességek partnereként, mint Patsy Kensit, Anita Dobson, Lisa Riley és Deborah Meaden.
Színésztársa, Kristina Rihanoff a meghallgatáson sírva mesélt arról, hogyan változott meg barátja a hátsérülése után. Elmondása szerint a BBC műsorát barátja úgy írta le, mint egy „nagyon magányos tér, ahol kevés a támogatottság”.
A meghallgatás során kiderült, Robin két levelet is hagyott maga után, amelyek egyikét egy barátjának címezte - ezt a bíróságon fel is olvasták.
Mindez akkor kezdődött igazán, amikor elvesztettem az állásomat a Strictlynél, és azóta is küzdök vele. Ahogy bántak velem, teljesen tönkretett… Elindított azon az úton, amelyen még mindig járok. Csak azt akartam az élettől, hogy boldog legyek. Jobban szerettem a munkámat, mint bármi mást - írta Robin.
A néhai táncos ezután leírta, hogy bár hihetetlen dolgokat teljesített 44 év alatt, sötétségben élt, és mindennek vége van - írja a Metro.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
