Hangos felháborodással fogadta: kirúgta a csatorna a Dancing sztárját

A magyarok valósággal odáig vannak a TV2 sikerműsoráért, a Dancing With the Starsszért. Minden évben ez szokott lenni a legnézettebb műsor, és nincs olyan ember az országban, aki ne követné nyomon izgalommal a nagy megmérettetést. Mennyi, de mennyi drámának és örömteli pillanatnak voltunk a szemtanúi! A szemünk előtt bimbózott ki Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme, de Hegyes Berci és Mihályfi Luca is itt találtak egymásra. De nem csupán a magyarok szeretik ennyire ezt a műsort. Sok ország lakossága rajong a koncepcióért, hogy celebek tanulnak meg gyönyörű koreográfiákat profi táncosok oldalán. Angliában a Strictly Come Dancing az egyik legnépszerűbb műsor, amelynek egyik sztárja most valósággal őrjöng!

Újabb botrány a Dancing körül

A Strictly Come Dancing korábbi sztárja, Wynne Evans valósággal őrjöng. Arról már a Bors is írt, hogy már a műsor közben is botrányba keveredett a rádiós, amiért partnerével állítólag viszonyt kezdett, holott a hölgy nemrég házasodott össze táncos kollégájával. Több olyan videó is megjelent róla, amelyen partnere derekát fogdosta, és a hölgy gyakran próbálta arrébb tolni a kezeit. Evans szerint ez azonban csak móka volt, és semmit nem kell ennyire komolyan venni. A botrány körülötte azonban egyre inkább fokozódott, amelynek meg is lett a böjtje. Most derült ki ugyanis, hogy Wynne Evanst kirúgta a csatornája, a BBC Rádió. Evans számára a rádiózás volt az élet értelme, és teljesen felháborodott a hirtelen jött döntésen.

Dühös Insta-posztokban fejezte ki nemtetszését, és elárulta, hogy szerinte igazságtalanságot követtek el ellene - írja a Mirror.