Mi lesz ebből?! Britney Spears váratlanul üzent elhidegült családjának

Britney Spears
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 14:00
karácsonyKevin FederlineüzenetInstagram
Két hónappal Kevin Federline mindent feltáró önéletrajzi könyve után a popsztár a közösségi médiában tett közzé egy rejtélyes posztot. Britney Spears meglepő üzenetet küldött családjának.

Britney Spears december 28-án jelentkezett a közösségi médiában egy bejegyzéssel, amely azonnal felkeltette a rajongók figyelmét.

Britney Spears titokzatos üzenetet hagyott rokonainak 
Fotó: Janet Gough / AFF-USA.com /  Northfoto

Britney Spears a közösségi médián keresztül üzent családjának

 

Késve, de boldog karácsonyt kívánok a gyönyörű családomnak, akik soha nem bántottak, soha nem okoztak elfogadhatatlan dolgokat vagy hihetetlen traumát, olyat, amit nem lehet kijavítani… Kedves, ártatlan családom… nagyon sajnálom, hogy elfoglalt voltam ezen a karácsonyon, de hamarosan mindenképp meg fogok jelenni és megleplek titeket… alig várom… helló, gyönyörű Ivy… Csak ölelni akarlak, szerelmem… Sok szerencsét, barátaim

- írta az énekesnő az Instagram-oldalán.

Az énekesnő bizarr posztjai

Pár órával később Britney Spears egészen más tartalommal jelentkezett: egy videóban provokatívan fehérneműben táncol.

Hiszem hogy mind egyformák vagyunk én sem vagyok jobb senkinél és te sem vagy jobb nálam! Mi csak emberek vagyunk egy utazáson, azért élünk, hogy továbbhaladjunk és megvédjük a szívünket

- írta az énekesnő a táncos videója alá.

A posztok a Britney Spears magánéletére irányuló megújult figyelem közepette jelentek meg, miután volt férje, Kevin Federline nyilvánosságra hozta az életükből a sokkoló részleteket. Két hónappal ezelőtt Federline kiadta You Thought You Knew című önéletrajzát, amelyben aggasztó állításokat tesz a popsztár viselkedéséről és mentális egészségéről.

A 47 éves Kevin Federline, aki 2004 és 2007 között élt házasságban az énekesnővel, könyvében azt állítja, hogy a popsztár néha késő este késsel a kezében ment be gyermekeik szobájába, és egyszerűen csak ott állt és figyelte őket.

Az énekesnő idén gyakran hívta fel magára a figyelmet a szokatlan Instagram-posztjai miatt, amelyekben gyakran táncol és rejtélyes szövegeket ír, amelyek családjára, hírnevére és a múltban megélt traumáira utalnak - számolt be róla az Unilad.

 

