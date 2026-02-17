Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Újabb legenda távozott: elhunyt a népszerű dalszerző

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 06:53
A zeneszerző 74 éves volt.

Gyászol a zenei világ: 74 éves korában meghalt Billy Steinberg - erősítette meg ügyvédje, Laurie Soriano. A TMZ információi szerint a dalszerző rákbetegséggel vívott küzdelmét követően hunyt el.

gyertya, gyász, halálhír
Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Meghalt Billy Steinberg

Billy amerikai kincs volt, egy igazán kedves, tiszta lélek, aki a legköltőibb dalszövegekkel ajándékozott meg minket, amelyek emberek millióit érintették meg világszerte

- mondta az ügyvéd.

Steinberg az ’80-as és ’90-es évek popzenéjének egyik kulcsfigurája volt. Ő állt Madonna Like a Virgin című slágere, valamint Cyndi Lauper True Colors című dala mögött. Karrierje a ’70-es évek végén kezdődött, amikor megalapította Billy Thermal nevű new wave zenekarát. A formáció egy kiadatlan album felvétele után feloszlott, Steinberg pedig alkotótársával, Tom Kellyvel megalapította az i-Ten projektet.

A páros áttörését a melodramatikus szerelmes dal, a Like a Virgin hozta meg, amely 1984 és 1985 között hat héten át szerepelt a Billboard Hot 100 listáján. Ketten jegyzik Lauper True Colors és Alone című dalát, valamint Whitney Houston So Emotional és a Bangles Eternal Flame slágerét is — mind a négy dal az első helyig jutott a Hot 100-on.

Pályafutása során Billy Steinberg olyan előadóknak írt dalokat, mint JoJo, Demi Lovato, Celine Dion, Tina Turner, Rod Stewart, Pat Benatar, Bette Midler, Carrie Underwood, a Pretenders és a Divinyls. Steinberg 1997-ben Grammy-díjat kapott a Dion Falling Into You című albumán végzett munkájáért, amelyet az év albumának választottak. 2011-ben beiktatták a Dalszerzők Hírességek Csarnokába.

Steinberget felesége, Trina és fiai, Ezra és Max gyászolja - írja a People.

 

 

