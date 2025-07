Jennifer Lopez a válásáról: Teljesen kikészítette ez az időszak

Hat éve várt arra Jennifer Lopez, a díva, hogy ismét elkápráztassa a rajongóit egy koncertsorozaton. Az Up All Night elnevezésű turnéja július 8-án indult el Vigóban – most Budapest a soros, az egész ország várja a Jennifer Lopez koncertet.

Jennifer Lopez budapesti koncertjét egy ország várja (Fotó: Getty Images/hot! magazin)

„Jelenleg minden nagyon jó az életemben, készen állok rá, hogy megénekeltessem, megtáncoltassam az embereket. Azt akarom, hogy piszok jól érezzék magukat!” – nyilatkozta Lopez a People-nek a turné előtt, az interjúból pedig a hot! magazin idézett.

Jennifer Lopez válásából merít ihletet

Nem csoda, hogy az 55 éves énekes-színésznő vágyott már a rajongói szeretetére. Hat éve nem koncertezett, másfél éve pedig csak a 17 éves ikrei nyújtottak neki örömöt.

„A válás utáni nehéz időszak teljesen kikészített!” – ismerte be korábban a díva az Interview Magazine-nak. „De mostanra profitáltam is belőle: néhány új dalomat a szívfájdalmam ihlette.”

Mit lehet tudni Jennifer Lopez és Ben Affleck válásáról?

2024 augusztusában adta be a válási papírokat, idén januárban mondta ki a bíróság, hogy vége a Ben Affleckkel kötött házasságának. Mivel a színész és a három gyereke a házasság alatt szeretetteli kapcsolatot épített ki Jennifer ikreivel, az anyjuk finoman tudatta velük a válás hírét.

„Azt mondtam nekik, nehéz időszak jön, de megígérem, hogy erősebben és jobban jövök ki belőle” – emlékezett Lopez az El País hasábjain. „Most, hogy már látják rajtam a pozitív változást, megnyugodtam! Boldoggá tesz, amiért előrébb vagyok, mint egy éve vagy két éve. Büszkeséget érzek, amiért Emme és Max is erősebbek lettek. Édesek, ők a legjobbak! Mindenki él át nehéz időszakokat, és amit ilyenkor tesz, az határozza meg később. Nem a párkapcsolat, nem a társ, hanem az, amit a szerzett tapasztalatokkal kezd. Én a jókat és a rosszakat is elraktároztam.”

Jennifer Lopez biztosan hatalmas bulit tart (Fotó: Getty Images/hot! magazin)

Ártalmatlan flört vagy több?

Bár a mozaikcsalád felbomlott, a szeretet nem múlt el. Jennifer Lopez Ben Affleckkel már nem áll közel egymáshoz, ám a továbbra is jóban lévő gyerekeik miatt tartják a kapcsolatot. Ben új filmje, A könyvelő 2. idén áprilisban került mozikba; a premierjén nemcsak Finn, Violet és Samuel vett részt, hanem Jennifer Lopez gyerekei is.