Hároméves fiával rohant sürgősségire a modell – fájdalmas baleset következményeiről számolt be

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 15:30
A kisfiú még a rendelőben is nevetve győzködte édesanyját arról, hogy jól van. A baleset következményei korántsem voltak enyhék.
A közkedvelt modell és műsorvezető, Vogue Williams a múlt héten kórházba sietett, miután fia fájdalmas balesetet szenvedett.

Baleset után vitte sürgősségire fiát a modell
Baleset után vitte sürgősségire fiát a modell (fotó:Pexels)

Mint kiderült, a hároméves Otto kulcscsonttöréssel, karját felkötve távozott a sürgősségi osztályról. Vogue és férje, Spencer Matthews a hétéves Theodore-rel és az ötéves Gigivel együtt, pánikolva érkeztek a kórházba a balesetet követően.

A modell nem árulta el, pontosan hogyan történt a baleset, azonban megosztott egy fotót Ottóról, amelyen a Chelsea and Westminster Kórház rendelőjében mosolyogva várja a kezelést.

Hozzátette, hogy fia még ott is próbálta meggyőzni őket arról, hogy jól van, és biztosan nem tört el semmi. Ennek ellenére az édesanya megköszönte a kórházi személyzet munkáját, mondván gyorsan és alaposan végezték a dolgukat, és kiderült, hogy Otto kulcscsontja valóban eltört.

A baleset nem sokkal azután történt, hogy a család egy szomorú hírt osztott meg: elhunyt 14 éves kutyájuk, Winston. A házikedvenc Vogue mellett töltötte utolsó pillanatait - írja a Mirror.

Szó szerint olyan volt, mintha összetörték volna a szívemet, és azt gondoltam: Hogyan fogom ezután jól érezni magam?

- vallotta be a modell.

A baleset után mosolyogva pózolt a modell fia

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
