Hároméves fiával rohant sürgősségire a modell – fájdalmas baleset következményeiről számolt be

A közkedvelt modell és műsorvezető, Vogue Williams a múlt héten kórházba sietett, miután fia fájdalmas balesetet szenvedett.
Mint kiderült, a hároméves Otto kulcscsonttöréssel, karját felkötve távozott a sürgősségi osztályról. Vogue és férje, Spencer Matthews a hétéves Theodore-rel és az ötéves Gigivel együtt, pánikolva érkeztek a kórházba a balesetet követően.
A modell nem árulta el, pontosan hogyan történt a baleset, azonban megosztott egy fotót Ottóról, amelyen a Chelsea and Westminster Kórház rendelőjében mosolyogva várja a kezelést.
Hozzátette, hogy fia még ott is próbálta meggyőzni őket arról, hogy jól van, és biztosan nem tört el semmi. Ennek ellenére az édesanya megköszönte a kórházi személyzet munkáját, mondván gyorsan és alaposan végezték a dolgukat, és kiderült, hogy Otto kulcscsontja valóban eltört.
A baleset nem sokkal azután történt, hogy a család egy szomorú hírt osztott meg: elhunyt 14 éves kutyájuk, Winston. A házikedvenc Vogue mellett töltötte utolsó pillanatait - írja a Mirror.
Szó szerint olyan volt, mintha összetörték volna a szívemet, és azt gondoltam: Hogyan fogom ezután jól érezni magam?
- vallotta be a modell.
