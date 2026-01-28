Tragikus hírt kaptunk: meghalt Voith Ági

Bodrogi Gyula tudatta a lesújtó hírt: elhunyt Voith Ági. A színésznő márciusban lett volna 82 éves.

Elhunyt Voith Ági - Fotó: Huszár Gábor

Örökre lehunyta a szemét Voith Ági

Bóta Gábor a Facebookon így emlékezett meg a Jászai Mari-díjas színésznőről: "Felhívott Bodrogi Gyula, hogy meghalt Voith Ági. Megállt bennem az ütő. Végleg elaludt. Legyőzte a gyilkos kór. Bár ezt még nem adta ki az MTI, ez sajnos nyilván hiteles. Sokat láttam őket gyerekkoromban a József Attila Színházban komédiázni. Színházimádatom megalapozói közé tartoznak. Felelevenedett az élmény, amikor jó pár éve a Nemzetiben közös estet csináltak, mókáztak, énekeltek, táncoltak, de nagy, mély csendeket is teremtettek, mint régen. Több mint negyven éve nem éltek együtt, ám meghatóan példaértékű, ahogy jóban maradtak. Ági vagány, belevaló, szeretni való, jó humorú nő és remek színész volt. Márciusban lett volna 82 éves."

Mint ismert, Voith Ági decemberben tüdőgyulladással került kórházba decemberben, azonban az ünnepekre már hazaengedték, az év utolsó napjait otthonában tölthette. „Egy ideje kint lakunk a párommal Nagykovácsiban, van egy kutyánk, és egyszerűen élvezzük az életet. Nem játszom, mert én már nagyon sokat dolgoztam az életemben. Az, hogy nagyon ritkán egy-egy fellépést elvállalok, már bőven elég nekem” - nyilatkozta akkor.