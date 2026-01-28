Hollywoodban is gyászolják Voith Ágit? Angelina Jolie unokanővére volt!

Ahogy arról lapunk már korábban beszámolt, újabb halálhír rázta meg a magyar kulturális életet: 81 éves korában meghalt Voith Ági, a magyar színház világának felejthetetlen alakja. A színésznő még tavaly decemberben került kórházba tüdőgyulladással, ám az ünnepekre már hazaengedték.

Voith Ági betegségét sajnos nem tudta legyűrni, a gyilkos kór legyőzte őt (Fotó: Mediaworks archívum)

Halálával a honi színház- és filmvilág egy megismételhetetlen karaktere távozott, kinek hiányát talán még a tengerentúlon is megérzik, miután Voith Ági megannyi kitüntetése mellett még több hollywoodi sztárrokonnal is büszkélkedhetett.

Voith Ági Angelina Jolie unokanővére volt

Bár első hallásra igencsak hihetetlennek tűnik, mégsem az: Voith Ági és Angelina Jolie között rokoni kapcsolat állt fent. A magyar színpadi legendát, illetve az Oscar-díjas színésznőt egy sok-sok nemzedékkel ezelőtti közös ős kötötte össze, méghozzá Jolie édesapja, Jon Voight által. Ezt pedig maga Voith Ági erősítette meg a Borsnak adott interjújában, még 2014-ben

Távoli unokanővére vagyok. Nagyon-nagyon távoli. A Voith név örmény név, Erdélyből indult útjára, és mindegy, hogy így írjuk vagy épp Voightként, ahogy Angelináék

– tért ki az Angelina Jolie-val való kapcsolatára Voith.

Angelina Jolie-nak erdélyi felmenői lehettek (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Amellett pedig, hogy közös vér folyt az ereikben, Voith Ági még hatalmas rajongója és tisztelője is volt a hazánkban gyakran forgató filmcsillagnak, kinek a magánéletét is aktívan nyomon követte:

Ő nagyon vad és izgalmas nő, egy leopárdhoz tudnám hasonlítani. Még női szemmel is gyönyörű szeme és szája van. Rengeteg filmjét láttam, és azt is tudom, hogy nemrég férjhez ment. Olvastam, hogy fogyókúrázott előtte. Kerestem a neten a gyógyszert, amivel fogyott, de nem találtam. Én is szeretnék tíz kilót fogyni. Ha sikerülne, életemben először elmennék plasztikai sebészhez

− mondta a József Attila Színház örökös tagja még 12 évvel ezelőtt.

Voith Ági Bodrogi Gyula felesége volt, bár a két színészlegenda már évtizedek óta nem élt együtt (Fotó: Mediaworks Archív)

Ekkor láthattuk vásznon utoljára Voith Ágit

Ugyan Voith Ági kalandos élete során nem fordult meg annyi moziban, mint távoli rokona, hiszen terjedelmes karrierje alatt mindössze öt filmhez adta a nevét, viszont legutóbb pont pár évvel ezelőtt mondott igent egy nagyjátékfilmes felkérésre.