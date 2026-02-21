Itt a vége: elhagyta 18 évvel idősebb férjét a színésznő

Alexandra Daddario hollywoodi színésznő és férje, Andrew Form 2022 júniusában házasodtak össze, és van egy közös gyermekük, de most úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják, elválnak.

Alexandra Daddario és férje három évig voltak házasok -Fotó: AFP

Alexandra Daddario válik

A 39 éves színésznő és 57 éves filmproducer férje együtt nevelték a közös, most 15 hónapos kisfiukat, valamint a producer előző házasságából származó 9 éves Rowant és a 12 éves Juliannát.

A Baywatch sztárjának képviselője a People magazinnak adott nyilatkozatában azt nyilatkozta: „Alexandra Daddario és Andrew Form úgy döntöttek, hogy véget vetnek házasságuknak.” Elárulták, hogy a szakítás békés volt, hozzátéve: „A döntést szeretettel és tisztelettel hozták meg. Továbbra is együtt fogják nevelni gyermeküket. Értékelni fogják a magánéletet, miközben ezt az átmeneti időszakot átvészelik.”

A párost utoljára tavaly szeptemberben látták együtt, a Los Angeles-i Gyermekmentális Egészségügyi Alapítvány (The Kids Mental Health Foundation LA Committee Dinner and Celebration) vacsoráján és ünnepségén.

Andrew olyan filmekről ismert, mint a Bűn éjszakája, Hang nélkül, a Megtisztulás és a Péntek 13. 2021 decemberében jelentették be eljegyzésüket Aleaxandrával, miután elvált színésznő volt feleségétől, Jordana Brewstertől.