HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Eleonóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Itt a vége: elhagyta 18 évvel idősebb férjét a színésznő

alexandra daddario
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 09:15
válásszínésznő
Mindössze három évig tartott a házasság. Alexandra Daddario a válás mellett döntött.

Alexandra Daddario hollywoodi színésznő és férje, Andrew Form 2022 júniusában házasodtak össze, és van egy közös gyermekük, de most úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják, elválnak.

Alexandra Daddario és férje három évig voltak házasok
Alexandra Daddario és férje három évig voltak házasok -Fotó: AFP

Alexandra Daddario válik

A 39 éves színésznő és 57 éves filmproducer férje együtt nevelték a közös, most 15 hónapos kisfiukat, valamint a producer előző házasságából származó 9 éves Rowant és a 12 éves Juliannát.

A Baywatch sztárjának képviselője a People magazinnak adott nyilatkozatában azt nyilatkozta: „Alexandra Daddario és Andrew Form úgy döntöttek, hogy véget vetnek házasságuknak.” Elárulták, hogy a szakítás békés volt, hozzátéve: „A döntést szeretettel és tisztelettel hozták meg. Továbbra is együtt fogják nevelni gyermeküket. Értékelni fogják a magánéletet, miközben ezt az átmeneti időszakot átvészelik.”

A párost utoljára tavaly szeptemberben látták együtt, a Los Angeles-i Gyermekmentális Egészségügyi Alapítvány (The Kids Mental Health Foundation LA Committee Dinner and Celebration) vacsoráján és ünnepségén.

Andrew olyan filmekről ismert, mint a Bűn éjszakája, Hang nélkül, a Megtisztulás és a Péntek 13. 2021 decemberében jelentették be eljegyzésüket Aleaxandrával, miután elvált színésznő volt feleségétől, Jordana Brewstertől.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu