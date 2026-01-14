Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Leesik az állad: nyilvánosan gratulált a magyaroknak a Guns N' Roses gitárosa

gitáros
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 13:50
Hatalmas megtiszteltetés ért egy magyar kutatócsoportot. Iharkút, Magyarország egyetlen ismert dinoszaurusz-lelőhelye immár negyedszázada szolgáltat szenzációs felfedezéseket a tudomány számára, ami a Guns N' Roses zenészének sem kerülte el a figyelmét.
Bors
Magyar kutatócsoportnak fejezte ki elismerését a Guns N' Roses legendája. A Veszprém vármegyében található egykori iharkúti bauxitbánya külszíni fejtéseiben 85 millió éves fosszíliák kerültek elő, köztük szárazföldi őshüllők és dinoszauruszok maradványai is. A dinoszaurusz-lelőhelyen feltárt egyik legismertebb lelet az Ajkaceratops kozmai, egy kis termetű, növényevő, szarvaskoponyás dinoszaurusz, amely nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű - írja a Veol.

Slash heats up concert in Shanghai
Magyar kutatócsoportnak gratulált a Guns N' Roses gitárosa / Fotó: Imaginechina via AFP /  AFP

Elismerését fejezte ki a magyar kutatócsoportnak a Guns N' Roses gitárosa

Ősi Attila, az ELTE TTK Őslénytani Tanszékének vezetője és kutatótársai – köztük Stephen L. Brusatte evolúciós biológus, a Jurassic World-filmek szakmai tanácsadója –, nemrég a Nature folyóiratban publikálták tanulmányukat a Triceratops-típusú dinoszauruszok európai elterjedéséről. A kutatás fontos bizonyítékokkal szolgál arra, hogy ezek az állatok nem csak Észak-Amerikában voltak jelen. 

Ez a tudományos eredmény nem került el a Guns N' Roses gitárosának, Slashnek a figyelmét sem, aki a közösségi oldalán osztotta meg a tanulmányt, és gratulált a kutatócsoportnak. A zenész ráadásul név szerint is megköszönte a munkát Ősi Attilának és nemzetközi kollégáinak. 

 

