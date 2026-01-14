Leesik az állad: nyilvánosan gratulált a magyaroknak a Guns N' Roses gitárosa

Magyar kutatócsoportnak fejezte ki elismerését a Guns N' Roses legendája. A Veszprém vármegyében található egykori iharkúti bauxitbánya külszíni fejtéseiben 85 millió éves fosszíliák kerültek elő, köztük szárazföldi őshüllők és dinoszauruszok maradványai is. A dinoszaurusz-lelőhelyen feltárt egyik legismertebb lelet az Ajkaceratops kozmai, egy kis termetű, növényevő, szarvaskoponyás dinoszaurusz, amely nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű - írja a Veol.
Ősi Attila, az ELTE TTK Őslénytani Tanszékének vezetője és kutatótársai – köztük Stephen L. Brusatte evolúciós biológus, a Jurassic World-filmek szakmai tanácsadója –, nemrég a Nature folyóiratban publikálták tanulmányukat a Triceratops-típusú dinoszauruszok európai elterjedéséről. A kutatás fontos bizonyítékokkal szolgál arra, hogy ezek az állatok nem csak Észak-Amerikában voltak jelen.
Ez a tudományos eredmény nem került el a Guns N' Roses gitárosának, Slashnek a figyelmét sem, aki a közösségi oldalán osztotta meg a tanulmányt, és gratulált a kutatócsoportnak. A zenész ráadásul név szerint is megköszönte a munkát Ősi Attilának és nemzetközi kollégáinak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.