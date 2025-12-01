Gyászba borultak a szívek: elhunyt a legendás rádiós műsorvezető

Elhunyt Brian Hayes, a legendás BBC-s rádiós műsorvezető. Hayes, aki öt évtizeden át űzte karrierjét, 87 évesen vesztette életét.

Elhunyt a legendás BBC-s rádiós műsorvezető, Brian Hayes / Fotó: Pexels

A rádiós műsorvezetőt számos helyen hallgathatták

Hayes egy bányász fiaként született 1937-ben, az ausztráliai Perthben, majd a 70-es években költözött Angliába, ahol először a Capital Radio producere lett 1973-ban. Ezután műsorvezetői szerepkörbe került, és akkor vált igazán ismertté, amikor elkezdte vezetni a reggeli interjúkat és a betelefonálós műsorokat az LBC rádióban. A műsorvezető nem tűrte a bolondozást, így sokszor felbosszantotta a hívókat, de éppen ezért kapott hatalmas tiszteletet a rádiónál.

1990-ben már számos rádióállomáson lehetett hallani, 1992-ben pedig a BBC Radio 2 reggeli műsorában is szerepelt. Az itt vezetett betelefonálós műsoráért kapott Sony Radio Gold díjat. Ezután 2006-ig a BBC Radio 5 Live-on, majd a BBC Radio 4-en dolgozott olyan műsorokban, mint a Not Today, Thank You.

A 2000-es évek közepén péntek esténként a BBC Radio 5 Live-on vezetett műsort, vasárnaponként pedig visszatért legendás szerepéhez az LBC-nél.

Erről egy interjúban is beszélt:

Az LBC-vel folytatott időszakos kapcsolatom 1976. január 6-án kezdődött. Az első telefonos beszélgetésem vendége az akkor újonnan megválasztott ellenzéki vezető, Margaret Thatcher volt.

Karrierje során számos politikai személyt, írót és zenészt meginterjúvolt - írja a Mirror.