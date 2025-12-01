Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászba borultak a szívek: elhunyt a legendás rádiós műsorvezető

BBC Radio 2
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 11:35
gyászBBC
Számos műsort és díjat tudhatott magának. A rádiós műsorvezetőt rengetegen gyászolják.
CJA
A szerző cikkei

Elhunyt Brian Hayes, a legendás BBC-s rádiós műsorvezető. Hayes, aki öt évtizeden át űzte karrierjét, 87 évesen vesztette életét.

Elhunyt a legendás BBC rádiós műsorvezető
Elhunyt a legendás BBC-s rádiós műsorvezető, Brian Hayes / Fotó: Pexels

A rádiós műsorvezetőt számos helyen hallgathatták 

Hayes egy bányász fiaként született 1937-ben, az ausztráliai Perthben, majd a 70-es években költözött Angliába, ahol először a Capital Radio producere lett 1973-ban. Ezután műsorvezetői szerepkörbe került, és akkor vált igazán ismertté, amikor elkezdte vezetni a reggeli interjúkat és a betelefonálós műsorokat az LBC rádióban. A műsorvezető nem tűrte a bolondozást, így sokszor felbosszantotta a hívókat, de éppen ezért kapott hatalmas tiszteletet a rádiónál.

1990-ben már számos rádióállomáson lehetett hallani, 1992-ben pedig a BBC Radio 2 reggeli műsorában is szerepelt. Az itt vezetett betelefonálós műsoráért kapott Sony Radio Gold díjat.  Ezután 2006-ig a BBC Radio 5 Live-on, majd a BBC Radio 4-en dolgozott olyan műsorokban, mint a Not Today, Thank You.

A 2000-es évek közepén péntek esténként a BBC Radio 5 Live-on vezetett műsort, vasárnaponként pedig visszatért legendás szerepéhez az LBC-nél.

Erről egy interjúban is beszélt:

Az LBC-vel folytatott időszakos kapcsolatom 1976. január 6-án kezdődött. Az első telefonos beszélgetésem vendége az akkor újonnan megválasztott ellenzéki vezető, Margaret Thatcher volt.

Karrierje során számos politikai személyt, írót és zenészt meginterjúvolt - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu