Cara Delevingne dögös fűzőben mutatta meg magát

Ennél szemrevalóbban nem is reklámozhatná barátnője új filmbeli szereplését Cara Delevingne. A modell igen feltűnő megjelenésével támogatta legjobb barátnőjét, Margot Robbie-t az Üvöltő szelek világpremierjén. Lila fűzőben, szexi mélydekoltázzsal villantott a kamerák előtt.
A világhírű modell elképesztő szexi megjelenéssel próbál meggyőzni mindenkit, hogy nézzék meg a filmet. A világpremieren a 33 éves Cara újra megmutatta, örökre maga mögött hagyta drogfüggőségét. Elképesztő ruhával, tökéletes sminkben újra azzá a nővé vált, aki mindig is képes lesz elvarázsolni az embereket szépségével.
Üvöltő szelek – menj el megnézni a filmet, amilyen gyorsan csak tudsz!
– írta bejegyzésében a modell.
Az Üvöltő szelek február 12-én kerül bemutatásra.
A Cara Delevingne és Margot Robbie közötti barátság is sokak figyelmét felkeltette: Cara végig Margot közelében maradt, láthatóan büszkén és szeretettel támogatta őt élete egyik fontos szakmai pillanatában.
Cara az utóbbi időben egyre tudatosabban választja meg nyilvános megjelenéseit, és ez a premier is azt mutatta, hogy újra elemében van: felszabadult, magabiztos, és pontosan tudja, hogyan kell egyetlen outfitben egyszerre drámai, elegáns és provokatív lenni.
A rajongók szerint ez az este egyértelműen Cara egyik legerősebb vörös szőnyeges pillanata volt az elmúlt években.
