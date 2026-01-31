Ennél szemrevalóbban nem is reklámozhatná barátnője új filmbeli szereplését Cara Delevingne. A modell igen feltűnő megjelenésével támogatta legjobb barátnőjét, Margot Robbie-t az Üvöltő szelek világpremierjén. Lila fűzőben, szexi mélydekoltázzsal villantott a kamerák előtt.

Cara Delevingne dögös fűzőben mutatta meg magát Fotó: AFP

Cara Delevingne magával ragadó megjelenéssel tündököl a világpremieren

A világhírű modell elképesztő szexi megjelenéssel próbál meggyőzni mindenkit, hogy nézzék meg a filmet. A világpremieren a 33 éves Cara újra megmutatta, örökre maga mögött hagyta drogfüggőségét. Elképesztő ruhával, tökéletes sminkben újra azzá a nővé vált, aki mindig is képes lesz elvarázsolni az embereket szépségével.

Üvöltő szelek – menj el megnézni a filmet, amilyen gyorsan csak tudsz!

– írta bejegyzésében a modell.

Az Üvöltő szelek február 12-én kerül bemutatásra.

A Cara Delevingne és Margot Robbie közötti barátság is sokak figyelmét felkeltette: Cara végig Margot közelében maradt, láthatóan büszkén és szeretettel támogatta őt élete egyik fontos szakmai pillanatában.

Cara az utóbbi időben egyre tudatosabban választja meg nyilvános megjelenéseit, és ez a premier is azt mutatta, hogy újra elemében van: felszabadult, magabiztos, és pontosan tudja, hogyan kell egyetlen outfitben egyszerre drámai, elegáns és provokatív lenni.

A rajongók szerint ez az este egyértelműen Cara egyik legerősebb vörös szőnyeges pillanata volt az elmúlt években.