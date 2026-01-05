Ujjonganak a rajongók: bejelentette visszatérését a világ egyik legnépszerűbb bandája

Örülhetnek a BTS rajongói: a népszerű, dél-koreai fiúbanda nemrég megerősítette a legújabb albumuk megjelenési dátumát, amelyet egy világkörüli turné fog követni.
A banda ötödik stúdióalbuma március 20-án jelenik meg, amelyet élő koncertek sorozata követ – a közelgő turnéjukról további részleteket január 14-én osztanak majd meg, az album előrendelése pedig január 16-án kezdődik.
Ez lesz a BTS első albuma és turnéja, amióta 2022-ben szünetet tartottak, hogy teljesítsék a Dél-Koreában kötelező, 18 hónapos katonai szolgálatukat: ezalatt az idő alatt a már leszerelt tagok főként szólóprojektekkel jelentkeztek. A BTS végül néhány héttel ezelőtt, egy élő közvetítés során lengette be a világturné tervét, valamint, hogy új dalokkal is jelentkezni fognak 2026 tavaszán. Elindítottak egy új weboldalt is, a 2026bts.comot, ahol további híreket osztanak meg a követőikkel – írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.