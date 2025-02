Ezek a sztárok vettek részt a Super Bowl-on, magyar is van köztük! – Galéria

Magyar idő szerint február 10-én, hajnali fél egykor vette kezdetét az amerikai profi futballiga negyvenkilencedik kupadöntője, vagyis a Super Bowl LIX. Ez nem csak az Egyesült Államokban, de világszerte fontos sportesemény (egyébként a nevében az esemény világbajnoki döntő). Nem ritka, hogy megjelennek a sztárok a Super Bowlon, sőt, van, akire kifejezetten számítani is lehet.

A Super Bowl LIX félidei műsorát Kendrick Lamar adta – Fotó: Chris Graythen / Getty Images

Sztárok a Super Bowlon, akikre számítani lehet

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy rengeteg énekes és színésznő egyben futballista-feleség is, még ha a kifejezésnek nem is a klasszikus (pejoratív) értelmében. Egy kis csalással ilyen Taylor Swift is. Taylor Swift vőlegénye ugyanis a döntőt játszó Kansas City Chiefs tight endje, Travis Kelce, aki becsülettel küzdötte végig a mérkőzést.

Aki tőlünk szeretné megtudni, milyen sikerrel, az a Super Bowl 2025 eredményért jelölje ki egérmutatójával a piros sávot: Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 40-22. Vagyis Kelce-ék vesztettek.

Vannak olyan foci rajongó sztárok, akik szintén gyakran felbukkannak egy-egy meccsen. Ilyen Bradley Cooper is, aki megőrizve a meccsek vasárnapi családi program jellegét, magával vitte 7 éves kislányát, Ellát is. Cooper azonban különleges vendéget is hívott.

A múlt hónapban ment nagyot az Instagramon Amerikában Declan LeBaron története. A súlyosan beteg, 8 éves kisfiú egy tévéműsorban szerepelt, ahol kiderült, hogy hatalmas Philadelphia Eagles szurkoló. A videót egy amerikai influenszer tette híressé, és az eljutott a színészhez is, aki a gyermeket, és egész családját meghívta New Orleans-be, a Ceasars Superdome-ban a Super Bowl 2025-ös meccsére. Sőt, még a csapatot is együtt hívták be a pályára!

Sztárok a Super Bowlon, akikre nem számítottunk

Mint oly sok mindenben, Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke ebben is az élen jár. Mármint abban, hogy ő az első elnök, aki hivatali ideje alatt személyesen jelent meg a szuperkupa döntőn. Trump nem csak megmutatta magát, de fotózkodott is egyet a New Orleans-i rendfenntartó erők jelen lévő tagjaival, és néhány, a januári terrortámadásban megsérült áldozattal.