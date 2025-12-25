Erre emlékeznek a világsztárok karácsonykor

Sokaknak a családdal, másoknak a szerelmükkel, megint másoknak a barátaikkal telik a karácsony, de többen akadnak olyanok is, akik egyedül, az emlékeikkel töltik az ünnepet. A világsztárok között is vannak, akiknek nem a hatalmas lakomákról és az ajándékozásról szól elsősorban december 25-e, hanem a régmúlt pillanatainak felidézéséről.

Keanu Reeves azok közé a világsztárok közé tartozik, akiknek az emlékezés a legfontosabb karácsonykor.

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Világsztárok karácsonya: erre emlékeznek a hírességek az ünnepkor

„A gyász megváltoztatja az embert. Nem múlik el, csak megtanulsz együtt élni vele” – fogalmazott Keanu Reeves, aki nemcsak hogy ismeri az érzést, de ráadásul ünnepekkor kellett ezzel megküzdenie. A színész kislánya 1999 decemberében halva született, közvetlenül karácsony előtt. A tragédia Keanut teljesen összetörte és azóta ez az időszak számára csendes emlékezéssel telik.

Katie Holmes

Fotó: Britta Pedersen / Northfoto

Míg a legtöbben Jézus születésére emlékeznek, Katie Holmesnak ilyenkor saját várandóssága jut eszébe. A színésznő több interjúban is elárulta, hogy a gyermekáldást az ünnepek környékén tudta meg. „Soha nem felejtem el azt a telet. Egyszerre volt tele izgalommal, félelemmel és boldogsággal” – mesélte később Katie, akinek a karácsony azóta is a családról, a meghittségről, és kislányával közös csendes pillanatokról szól.

Ricky Martin

Fotó: Hahn Lionel/ABACA / Northfoto

Éppen december 24-én született Ricky Martin. „A születésnapom mindig emlékeztet rá, hogy a karácsony valójában az együttlétről szól. A fiaimmal ez lett az év legfontosabb napja.” Az énekes gyakran oszt meg közös családi fotókat karácsonykor, ahol beszámolói szerint a gyertyafény, az ajándékok és a nevetés mellett a hála is főszerepet kap.

Matthey McConaughey

Fotó: Bob Daemmrich / Northfoto

2011 szentestéjén kérte meg élete szerelme, Camila Alves kezét Matthew McConaughey. Később így emlékezett vissza: „A gyűrűt hét különböző dobozba rejtettem, és ez volt az utolsó ajándék, amit átadtam neki. Miután kinyitotta, térdre ereszkedtem, és feltettem neki a nagy kérdést.” Az eljegyzést követően pár hónappal össze is házasodtak, azóta három gyereket nevelnek együtt.

Angelina Jolie

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Az ünnepi időszak többször esett egybe a családdá válás első meghitt pillanataival Angelina Jolie-nál, aki több nehéz sorsú gyereket is örökbefogadott. „Amikor először tartottam a karomban a gyermekem, akkor értettem meg igazán, mit jelent a család”– fogalmazott a színésznő, aki hangsúlyozza, hogy a karácsony náluk nem a luxusról, hanem az összetartozásról, az elfogadásról és a szeretetről szól. Gyerekeivel minden évben igyekeznek másokon is segíteni.

