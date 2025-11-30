Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Hogyan dobjuk fel a kapcsolatot? Így teszik a világsztárok

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 19:45
A sztárok közül is sokan járnak párterápiára, próbálnak ki valamilyen játékot, vagy éppen különleges rituálékban bíznak. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan dobjuk fel a kapcsolatot úgy, mint a világsztárok.
Kik intim játékszerekre, kik terápiára, mások apró kis szokásokra esküsznek abban, hogyan dobjuk fel a kapcsolatot és miként tartsuk fenn a szenvedélyt. A világsztárok kapcsolatai sem működnek másként: többen is megvallották már, hogy milyen trükkökkel tartják életben a szerelmüket.

Hogyan dobjuk fel a kapcsolatot: Matthew McConaughey, a világsztárok kapcsolatainak nagymestere
Matthew McConaughey nagymestere annak, hogyan dobjuk fel a kapcsolatot. A színész az ágy megfelelő méretében látja a tűz életben tartásának titkát
Fotó: PA /  Northfoto

Hogyan dobjuk fel a kapcsolatot: Mi a világsztárok titka?

„Úgy alszunk, hogy összeér a vállunk, és ez sokkal intimebb. Higgyék el, a kicsi fekhely jót tesz a házasságnak” – árulja el Matthev McConaughey, hogyan lehet feldobni egy kapcsolatot. A színész elmondta, hogy a hatalmas king-size ágyukat kisebbre cserélték, mert korábban túl nagy volt a távolság közte és a felesége között. Azt mondja, a hatalmas ágy a gyerekeket is arra csábította, hogy velük aludjanak, ami nem tett jót a szerelmi életüknek.

Travis Kelce, a szexuális játékok tudója
Travis Kelce a szexuális játékok tudója
Fotó: David Smith /  Northfoto

Podcastjében azt javasolta egy hallgatójának Taylor Swift vőlegénye, Travis Kelce, hogy vásároljon szexuális játékszereket – ő tapasztalatból tudja, hogy azok milyen jót tesznek a párkapcsolatnak. Az énekesnő állítólag nagyon haragszik, hogy a párja kiteregeti a magánéletük intim titkait. Kelce mellett szól, hogy a romantikát is nagyon javasolja mindenkinek, pezsgővel és rózsaszirmokkal.

Chrissy Teigen és John Legend, a változatos helyszínek imádói
Chrissy Teigen és John Legend a változatos helyszínekre esküsznek
Fotó: picture alliance / Consolidated News Photos /  Northfoto

Repülőn, egy politika gyűlés mosdójában, sőt egy boltban is szerette már egymást Chrissy Teigen és John Legend. A páros többször mesélt arról, hogy romantikázásuk messze túlmutat a hálószobán. Teigen elmondta: számukra az őszinteség, a kaland a szexben is fontos, „nyitottak a különböző helyszínekre”, de nem gondolja, hogy „őrült dolgokat” csinálnának, ők így élik meg az intimitásukat.

Christina Aguilera egy meztelen vasárnap után boldogan
Christina Aguilera a vágy fokozása érdekében minden héten meztelen vasárnapot tart a férjével
Fotó: CraSH /  Northfoto

„Bevezettük a meztelen vasárnapokat. Mindent ruha nélkül csinálunk, még úgy is főzünk. Muszáj megfűszerezni a házasságot, hogy tartós maradjon” – magyarázta Christina Aguilera. Az énekesnő számára a testük elfogadása kulcsfontosságú: úgy véli, hogy a szexualitás nyílt és bűntelen felfedezése hosszú távon is feltölti a kapcsolatukat.

Pink színpadi tombolása párterápia előtt
Pink a párterápiáknak köszönhetően marad kiegyensúlyozott
Fotó: Angel Marchini /  Northfoto

„Ez az egyetlen oka annak, hogy még együtt vagyunk. Szükségünk van valakire, aki hall mindkettőnket, és lefordítja a másiknak” – mondta Pink, hogy miért járnak férjével, Carey Harttal rendszeresen párterápiára. Az énekesnő szerint nem tanítják meg az embereket gyerekkorukban kommunikálni, szeretni egymást. Párterápiájuk során azonban pont ezeket a nyelvi és érzelmi különbségeket dolgozzák fel. Szerintük ez nem gyengeség, hanem bátorság – írja a Fanny magazin

