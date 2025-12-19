Örülhetnek a rajongók: Budapesten ad koncertet a világhírű előadó

Sean Paul jamaicai előadó 2026. május 17-én először lép fel Budapesten, a Budapest Parkban – közölték a szervezők az MTI-vel.

Sean Paul jövőre fellép a Budapest Parkban / Fotó: YouTube

A Budapest Parkban ad koncertet 2026 májusában Sean Paul

A koncert az előadó Rise Jamaica című európai turnéjának része.

Sean Paul az 1990-es évek végétől vált ismertté, pályafutása során több nemzetközi slágert jelentetett meg, és világszerte koncertezett. Sean Paul első nemzetközi sikere az 1997-es Infiltrate című sláger volt, majd a 2002-ben megjelent, Grammy-díjas Dutty Rock album hozott számára szélesebb körű ismertséget, amelyről a Get Busy és a Gimmie the Light is ismertté vált. A 2005-ös Trinity című lemezről a Temperature című dal több ország slágerlistájára is felkerült.

Az előadót a jamaicai kormány 2019-ben az Order of Distinction állami kitüntetéssel ismerte el. A koncertre a jegyek péntek 10 órától vásárolhatók meg a Budapest Park honlapján és a seanpaul.funcode.hu oldalon