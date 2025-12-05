Aggódnak a rajongók: Robert De Niro felkötött karral jelent meg egy premieren

Robert De Niro felkötött karral jelent meg New Yorkban, a Broadway egyik előadásán. A 82 éves színész ritkán mutatkozik egészségügyi segédeszközzel nyilvánosan, ezért a fotók nagy figyelmet kaptak, és számos kérdés merült fel az állapotával kapcsolatban.

Robert De Niro 2025-ben ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt

Fotó: Beata Zawrzel / Northfoto

Robert De Niro kartartóval jelent meg

Robert De Niro felkötött karral lett lefotózva a híres Studio 54 színház előtt, miután megnézte a Broadway Oedipus című előadását Mark Strong és Lesley Manville főszereplésével. A képeken jól látszik, hogy jobb karját tartópánt rögzíti, ami azonnali aggodalmat váltott ki a rajongókból. A helyszíni beszámolók szerint a világsztár jókedvűen hagyta el az épületet, és láthatóan nem zavarta a körülötte kialakuló médiafelhajtás.

A legenda megnyugtatta a rajongókat

A képeket látva azonban a rajongók azonnal találgatni kezdtek, mi állhat a karpánt mögött. Sokan aggódva figyelték a megjelent fotókat, mások megkönnyebbüléssel fogadták a hírt, hogy a kartartó csak átmeneti és nem baleset következménye. A People magazin információi szerint Robert De Niro képviselője megerősítette, hogy a színész nem egy sérülés miatt kényszerült a tartókötésre, hanem egy előre tervezett orvosi eljárás miatt, amely után szükség volt a kartartó használatára. A beavatkozás jellegét azonban nem hozták nyilvánosságra, de kiemelték, hogy ez csupán egy átmeneti állapot.

Mark Strong és Lesley Manville a két főszereplője az Oedipus című darabnak

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Robert De Niro Broadway-látogatása

De nem ez volt az egyetlen érdekesség a képeken. Robert De Niro Broadway-látogatás már önmagában is figyelemfelkeltőnek számít, hiszen a színész csak ritkán bukkan fel ilyen előadásokon nyilvánosan. Az Oedipus című darab azonban különleges volt a számára, ugyanis két jó barátja, Mark Strong és Lesley Manville, is szerepel benne. A mű eredetileg holland nyelven készült az International Theater Amsterdam produkciójában, majd az Edinburgh International Festivalon debütált. A darab Szophoklész tragédiáját feszült, modern politikai thrillerré alakítja át. A történet a választási éjszakán játszódik, amikor Oedipus a várható földcsuszamlásszerű győzelmet hozó eredményeket várja. Ahogy a visszaszámlálás halad, a rég eltemetett titkok ütköznek a jelennel, és a drámát pusztító végkifejlet felé hajtják.