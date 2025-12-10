Kiderült az igazság Richard Gere Oscar-gála kitiltásáról

Több mint két évtizede tartotta magát a pletyka, hogy Richard Gere-t az 1993-as Oscar-gálán elmondott politikai beszéde miatt örökre kitiltották a díjátadóról. Most, 2025-ben végre maga a színész és akadémiai források is tisztázták, hogy a 'tiltás' valójában soha nem létezett.

Richard Gere tagadja, hogy valaha is kitiltották volna az Oscar-gáláról (Fotó: Ron Adar / Northfoto)

Kiderült az igazság Richard Gere Oscar kitiltásáról

A Variety magazin a múlt héten közzétett egy interjút Richard Gere-rel, amelyben a 20 éve fennálló állítólagos Oscar-gála kitiltásáról kérdezték. A színész azonban tagadta, hogy ilyen valaha is történt volna. Ezt pedig az Akadémia bennfentesei is megerősítették. Richard Gere-t soha, semmikor, semmilyen hivatalos eljárással nem tiltották el az Oscartól. Nem készült róla dokumentum, nem született írásos döntés, és az Akadémia nem fogadott el ilyen határozatot. A hírhedt '20 éves kitiltás' tehát valójában csak egy félreértésen alapult, pontosabban azon, hogy a show egykori producerének személyes döntése szerint Richard Gere nem léphetett fel díjátadóként. De a gálán jelen lehetett volna.

Richard Gere húsz év kihagyás után, 2013-ban, a Chicago című filmje kedvéért tért vissza az Oscar-gálára (Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto)

Richard Gere 1993-as Oscar beszéde

A történet 1993-ban kezdődött, amikor Richard Gere díjátadóként lépett az Oscar-gála színpadára. Ahelyett azonban, hogy a forgatókönyvet követte volna, váratlanul a tibeti emberi jogi helyzetre terelte a szót, és élesen bírálta Kína politikáját. A beszéd hatalmas felháborodást keltett. Egyesek tapsoltak, mások értetlenül néztek, az Oscar-gála producere, Gil Cates , azonban határozottan rosszallta a történteket. Cates később kijelentette, hogy Richard Gere többé nem adhat át díjat a ceremónián, mert az Oscar-gála 'a film ünnepe, nem politikai pódium':

Az, hogy valaki, akit díjátadóra hívok meg, ezt az alkalmat arra használja, hogy személyes politikai nézeteit hangoztassa, szerintem nemcsak felháborító, hanem ízléstelen és tisztességtelen is. Nem hívnám meg őket az otthonomba, és nem fogom meghívni őket egy jövőbeli show-ra sem.

Ez a nyilatkozat pedig elég volt ahhoz, hogy a sajtó azonnal felkapja: 'Richard Gere-t kitiltották az Oscar-gáláról'. A következő években ez a történet szinte hivatalos tényként terjedt a bulvárban, egészen mostanáig.