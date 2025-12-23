Nem hiszed el, mennyire megváltozott a Reszkessetek, betörők! ikonikus családi háza

Emlékszel arra a hatalmas házra, amelyben Kevin úgy ébredt, hogy otthon hagyták a szülei? Hamarosan felidézheted a jelenetet, ugyanis a karácsony közeledtével újra a tévéképernyőre szökik mindenki kedvenc Reszkessetek, betörők! filmje. A rossz hír azonban az, hogy ma már rá se ismerni az ikonikus házra.

A Reszkessetek, betörők sztárja, Kevin valószínűleg így nézne, ha látná, mi lett otthonából

Fotó: Snap/ Northfoto / Northfoto

Reszkessetek, betörők! Teljesen megváltozott a filmben szereplő ház

A pezsgő otthon, ami egykor tele volt élettel, mára lehangoló látványt nyújt. Meleg faburkolatok, mintás tapéták, színes textilek, izgalmas formák és textúrák gondoskodtak arról az érzésről, amitől nézőként azonnal ünnepi hangulatba kerültünk - írja a Life.hu. Ez a ház maga volt az amerikai álom!

Az épületet, ami a valóságban is létezik, teljesen átalakították, ma már szinte rá sem ismerni. A felújítás során ugyanis a tervezők a millennial gray lakberendezési stílust választották, ami borzasztóan sterillé tette. Az ikonikus ház korábban meleg tónusait felváltották a fehér-szürke falak, letisztult felültek és otthontalan terek. Az eredmény a modern kor hozománya, de a rajongók szerint olyan, mintha a lelkét vették volna el a háznak.

Reszkessetek, betörők, reszkessetek, otthonok

Visszafogott formák, semleges színvilág és minimalista dizájn jellemzi a millennial gray stílust. Dominálnak a szürke, fehér és egyéb monokróm színek a fal, bútorok és textíliák között is. Összességében a millennial gray egy letisztult és rendezett stílus, de emiatt ridegnek is hat.

Nézd meg a saját szemeddel, mekkora a különbség: