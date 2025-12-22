Az egész internet ezt vitatja: Reese Witherspoon klónoztatta magát?

Reese Witherspoon sokkolta az internet népét, miután egy, a lányával közös képet tett közzé.
A híres színésznő és sztáranyuka egy ünnepi fotósorozatot osztott meg az Instagram-oldalán, amelynek rögtön a legelső felvételén a lányával pózolnak a kamera előtt. Ava Elizabeth Phillippe-et nem először látjuk a nyilvánosság előtt, és mindig is feltűnően hasonlított az édesanyjára. Az évek múlásával azonban a hasonlóság szinte döbbenetessé vált - anya és lánya ma már szinte a megszólalásig egyformák.
A színésznő a többi gyermekével is a kamera elé állt: Ava mellett Deacon és Tennessee James is szerepelnek a fotókon, akik szintén az édesanyjuktól örökölték a ragyogó kék szemüket.
Ava, aki mosolyogva állt az édesanyja mellett a fotón, teljesen levette a lábáról a követőket. Sokan alig tudták megkülönböztetni a két Witherspoont egymástól.
Szeretünk titeket! Mind a ketten mesésen néztek ki
- írta egy rajongó.
Egy másik követő így fogalmazott:
Jobban hasonlít rád, mint te saját magadra.
