Az egész internet ezt vitatja: Reese Witherspoon klónoztatta magát?

Reese Witherspoon
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 11:40
anya-lányaszínész
A lányával közös fotó alá csak úgy záporoztak a hozzászólások. Reese Witherspoon lánya megszólalásig hasonlít az édesanyjára.
CJA
A szerző cikkei

Reese Witherspoon  sokkolta az internet népét, miután egy, a lányával közös képet tett közzé.

Reese Witherspoon lánya sokkolta az internetet
Reese Witherspoon lánya sokkolta az internetet / Fotó: AFF/PA Images /  Northfoto

A híres színésznő és sztáranyuka egy ünnepi fotósorozatot osztott meg az Instagram-oldalán, amelynek rögtön a legelső felvételén a lányával pózolnak a kamera előtt. Ava Elizabeth Phillippe-et nem először látjuk a nyilvánosság előtt, és mindig is feltűnően hasonlított az édesanyjára. Az évek múlásával azonban a hasonlóság szinte döbbenetessé vált - anya és lánya ma már szinte a megszólalásig egyformák.

A színésznő a többi gyermekével is a kamera elé állt: Ava mellett Deacon és Tennessee James is szerepelnek a fotókon, akik szintén az édesanyjuktól örökölték a ragyogó kék szemüket.

Ava, aki mosolyogva állt az édesanyja mellett a fotón, teljesen levette a lábáról a követőket. Sokan alig tudták megkülönböztetni a két Witherspoont egymástól.

Szeretünk titeket! Mind a ketten mesésen néztek ki

- írta egy rajongó.

Egy másik követő így fogalmazott:

Jobban hasonlít rád, mint te saját magadra.

Reese Witherspoon lánya szinte a klónja híres édesanyjának:

 

