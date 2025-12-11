Egy korszak véget ért: többet nem láthatjuk a Queent

Friss hírek érkeztek az ikonikus brit együttes, a Queen jövőjével kapcsolatban. A gitáros, Brian May felesége, Anita Dobson árulta el, hogy a banda többé nem fog turnéra indulni.

A Queen annak idején Freddie Mercuryval lett világhírű / Fotó: Rudi Keuntje / northfoto

Többet nem turnézik a Queen

Lesznek még kisebb fellépések, de nagy turnék már nem. Mindannyian öregszünk

- mondta el a Mirrornak a színésznő.

A bejelentés egyébként néhány héttel azután érkezett, hogy a banda dobosa, Roger Taylor megerősítette:

Jelenleg pihenünk.