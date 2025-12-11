Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Egy korszak véget ért: többet nem láthatjuk a Queent

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 08:51
A gitáros Brian May felesége jelentette be a hírt. Anita Dobson elmondta, a Queen a jövőben már nem fog turnézni.
Bors
A szerző cikkei

Friss hírek érkeztek az ikonikus brit együttes, a Queen jövőjével kapcsolatban. A gitáros, Brian May felesége, Anita Dobson árulta el, hogy a banda többé nem fog turnéra indulni.

Freddie Mercury, John Deacon, Brian May (Queen)
A Queen annak idején Freddie Mercuryval lett világhírű / Fotó: Rudi Keuntje / northfoto

Többet nem turnézik a Queen

Lesznek még kisebb fellépések, de nagy turnék már nem. Mindannyian öregszünk

- mondta el a Mirrornak a színésznő.

A bejelentés egyébként néhány héttel azután érkezett, hogy a banda dobosa, Roger Taylor megerősítette:

Jelenleg pihenünk.

Az elmúlt néhány évben többször is aggasztó hírek érkeztek a legendás gitárosról. Brian May még 2020-ban szívrohamot szenvedett el, majd ezt követően három szten behelyezése mellett döntöttek az orvosok. Tavaly a gitáros ismét kórházba került, miután agyvérzést kapott, ami után átmenetileg a bal karját sem tudta használni. Brian May akkor egy videóban nyugtatta meg a rajongókat, hogy a továbbiakban is tud majd zenélni, nem bénult le a karja. A gitáros egyébként a közelmúltban úgy nyilatkozott, bár a Queen nem tervez turnékat, a jövőben is szándékában áll zenét készíteni.

 

