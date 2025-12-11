Egy korszak véget ért: többet nem láthatjuk a Queent

Friss hírek érkeztek az ikonikus brit együttes, a Queen jövőjével kapcsolatban. A gitáros, Brian May felesége, Anita Dobson árulta el, hogy a banda többé nem fog turnéra indulni.
Lesznek még kisebb fellépések, de nagy turnék már nem. Mindannyian öregszünk
- mondta el a Mirrornak a színésznő.
A bejelentés egyébként néhány héttel azután érkezett, hogy a banda dobosa, Roger Taylor megerősítette:
Jelenleg pihenünk.
Az elmúlt néhány évben többször is aggasztó hírek érkeztek a legendás gitárosról. Brian May még 2020-ban szívrohamot szenvedett el, majd ezt követően három szten behelyezése mellett döntöttek az orvosok. Tavaly a gitáros ismét kórházba került, miután agyvérzést kapott, ami után átmenetileg a bal karját sem tudta használni. Brian May akkor egy videóban nyugtatta meg a rajongókat, hogy a továbbiakban is tud majd zenélni, nem bénult le a karja. A gitáros egyébként a közelmúltban úgy nyilatkozott, bár a Queen nem tervez turnékat, a jövőben is szándékában áll zenét készíteni.
