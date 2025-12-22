Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Itt a vége: két év után szakított egymással a sztárpár

énekesnő
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 07:20 / FRISSÍTÉS: 2025. december 22. 07:22
louis partridgeolivia rodrigoszakítás
A hírek szerint néhány hete szakított a párjával Olivia Rodrigo.
Bors
A szerző cikkei

A hírek szerint két év után véget ért az amerikai énekesnő, Olivia Rodrigo és a brit színész, Louis Partridge kapcsolata. A pár 2023-ban kezdett el randevúzni, mígnem néhány héttel ezelőtt szakítottak egymással.

Netflix's Olivia Rodrigo: GUTS World Tour
Szakított a barátjával Olivia Rodrigo / Fotó: Faye Sadou

Véget ért Olivia Rodrigo párkapcsolata

A 22 éves, kaliforniai születésű énekesnőt utoljára júliusban, a wimbledoni teniszbajnokságon kapták lencsevégre a párjával. Egy forrás úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy Rodrigo és Partridge szakítása sokkolta a barátaikat. 

Nehéz hetek állnak mögöttük, és úgy döntöttek, hogy jobb, ha egyelőre külön vannak

- árulta el a bennfentes, a Mirror beszámolója szerint, amely már felkereste Olivia Rodrigo képviselőit, hogy nyilatkozzanak az ügyben.

A 22 éves Louis Partridge egyébként leginkább a 2015-ös Pán, a Paddington 2 és a Netflix Enola Holmes című filmjében játszott szerepeiről vált ismertté. Miután ő és Olivia Rodrigo randevúzni kezdtek, a színész rendszeresen feltűnt az énekesnő Guts World turnéján, valamint az idei Glastonbury fesztiválon is, hogy támogassa a partnerét.

 

