Itt a vége: két év után szakított egymással a sztárpár

A hírek szerint két év után véget ért az amerikai énekesnő, Olivia Rodrigo és a brit színész, Louis Partridge kapcsolata. A pár 2023-ban kezdett el randevúzni, mígnem néhány héttel ezelőtt szakítottak egymással.

Szakított a barátjával Olivia Rodrigo / Fotó: Faye Sadou

Véget ért Olivia Rodrigo párkapcsolata

A 22 éves, kaliforniai születésű énekesnőt utoljára júliusban, a wimbledoni teniszbajnokságon kapták lencsevégre a párjával. Egy forrás úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy Rodrigo és Partridge szakítása sokkolta a barátaikat.

Nehéz hetek állnak mögöttük, és úgy döntöttek, hogy jobb, ha egyelőre külön vannak

- árulta el a bennfentes, a Mirror beszámolója szerint, amely már felkereste Olivia Rodrigo képviselőit, hogy nyilatkozzanak az ügyben.

The Sun reports that Olivia Rodrigo and Louis Partridge have broken up after 2 years of dating.



(https://t.co/cZICopGSNF) pic.twitter.com/VhahtWJuyM — Pop Base (@PopBase) December 21, 2025

A 22 éves Louis Partridge egyébként leginkább a 2015-ös Pán, a Paddington 2 és a Netflix Enola Holmes című filmjében játszott szerepeiről vált ismertté. Miután ő és Olivia Rodrigo randevúzni kezdtek, a színész rendszeresen feltűnt az énekesnő Guts World turnéján, valamint az idei Glastonbury fesztiválon is, hogy támogassa a partnerét.