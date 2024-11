Micsoda fotók: az arcunkba tolja kerek melleit a Disney sztárja

Olivia Rodrigo színésznő, énekesnő és dalszerző, emellett pedig gyönyörű is! Színésznőként kezdte pályafutását, de hamar rájött, hogy az énekléshez is van tehetsége. Olivia jelenleg az egyik legismertebb fiatal előadó, nem is csoda, hogy annyian rajongnak érte és követik a közösségi médiában. A sztár szeret magáról szexi fotókat megosztani, a napokban is így tett. A nemrég megjelent, albumának készítéséről szóló dokumentumfilmje apropóján osztott meg magáról dögös képeket az Instagramján. A lapozható bejegyzésben egy piros miniruhában látható, amely dekoltázsban igencsak gazdag betekintést nyújt. A második fotón egészen közelről fotózták le, szinte lehetetlen máshová nézni, mint a melleire...