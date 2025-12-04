Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Hazaértem" – elhunyt a Netflix sztárja, ezek voltak az utolsó szavai

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 15:00
Mondhatni: a túlvilágról üzent a színésznő. Rajongói könnyes szemmel olvasták a Netflix-sztár utolsó üzenetét.

Mindössze 45 évesen elhunyt a Netflix sztárja. Halálát – bármilyen döbbenetesen is hangzik – ő maga jelentette be.

A Netflix színésznője, Criscilla Anderson 45 évesen hunyt el.
A Netflix színésznője, Criscilla Anderson a síron túlról üzent  Fotó: AFP

Síron túlról üzent a Netflix színésznője

45 éves korában legyőzte rákbetegsége Criscilla Anderson színésznőt, a country-zenész Coffey Anderson volt feleségét. A rajongókat nem csak kedvencük halála sokkolta, de az is, ahogyan a gyászhírről értesülhettek: ugyanis maga Criscilla jelentette be, hogy elhunyt – bizonyos értelemben. Ekkor tették közzé ugyanis közösségi oldalán azt az Instagram-posztot, amit halála esetére írt meg előre. 

Ha ezt olvasod, végre Jézus karjaiba bújtam – békében és szeretettel körülvéve. Kérlek, ne maradj a sötétben e pillanatban! Keményen küzdöttem és mélyen szerettem. Nem távoztam... Hazaértem

 – szóltak utolsó sorai.

Criscilla Anderson 2009 február 14-én, Valentin-napon ment hozzá szerelméhez, a country-sztár Coffey Andersonhoz. Házasságuk 2022-ig tartott. Három gyermekük született, egy fiú és két lány. A színésznőt és férjét sokan a Netflix Country Ever After műsorából ismerték, ugyanakkor az asszony korábban táncosként is letette a névjegyét: többek közt Britney Spears, Rihanna és Snoop Dogg mellett is dolgozott. 2018-ban diagnosztizáltak nála vastagbélrákot. Noha az első kezelések sikeresek voltak, 2021-ben úgy nyilatkozott: nagy az esélye a kór kiújulásának. Sajnos így is történt: a rák 2022-ben visszatért.

