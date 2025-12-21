Macaulay Culkin fiai nem tudják, hogy ő Kevin!

Bár már 35 éve annak, hogy Macaulay Culkin először eljátszotta Kevin McCallistert, még mindig szorosan kötődik az ikonikus karakteréhez - írta a hot! magazin.
„A saját gyerekeim is nézik a vígjátékaimat, de nem sejtik, hogy az ott én vagyok a filmben” – nyilatkozta Culkin az On Film With Kevin McCarthy podcast vendégeként.
„A Reszkessetek, betörők! közben mondják, hogy „Az ott Kevin!”, de ennyi. Pár napja a nagyobbik fiam szeretett volna régi képeket nézegetni rólam és a testvéreimről. Elővettem hát egy régi fotót, mire Dakota rögtön rám mutatott: „Az a fiú úgy néz ki, mint Kevin. Ki az?” Azt feleltem, hogy én, és vártam, hátha leesik neki, de nem így lett. Úgy voltam vele, hogy oké, tartsuk fenn az illúziót, amíg csak lehet!”
Dakota még csak négyéves, Carson pedig háromesztendős, emiatt nem gyanakodnak arra, hogy Kevin az ő apukájuk lehet. Amúgy Culkin benne volna a sorozat folytatásában, sőt már ötlete is van a forgatókönyvhöz: ezúttal önmagát játszaná, családapaként.
