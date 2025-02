Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly tavasszal döbbenetes bejelentést tett Judi Dench, a James Bond-filmek sztárja. Az akkor 89 éves színésznő ügyanis közölte, időskori makula-degenerációja odáig vezetett, hogy nem lát. Most azonban kiderült, állapota még tovább romlott, most már a mindennapokban is állandó segítségre szorul.

A mindennapokban is segítségre szorul már Judi Dench / Fotó: NurPhoto via AFP

Már nem tudok olvasni, képtelen vagyok elolvasni egy forgatókönyvet. Ha valaki leír valamit nekem, azt sem tudom elolvasni

- vallotta be őszintén nemrég egy interjú során kiemelve, hogy nem akarja abbahagyni a színészetet így sem. Ezért mások segítenek neki tanulni, barátai és családtagjai olvassák neki fel a szöveget a szerepre való felkészülés érdekében.

De nemcsak ebben van már segítségre szüksége, hanem a mindennapi életben is. Ilyen például a vásárlás, közlekedés vagy épp az otthoni teendők. A humorát ismerősei szerint azonban így sem vesztette el. Sőt, gyakran viccelődnek azzal, milyen különleges életvezetési stratégiákat dolgozott ki a látásvesztése miatt – írja a Life.hu.

Mindig megpróbálok nevetni rajta, mert nincs más választásom. Ez az egyetlen módja annak, hogy boldoguljak.

Judi Dench története tehát amilyen szomorú, olyan inspiráló is. Látásának elvesztése óta is ugyanolyan motivált és aktív. Persze azt ő is kiemelte, ez csak megfelelő támogatással lehetséges és alkalmazkodással. Bármilyen váratlan helyzetben.