Most lebukott: titokban férjhez ment a gyönyörű szupermodell

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 07:11
Egy bennfentes árulta el, hogy a szupermodell, Gisele Bündchen nemrég hozzáment a szerelméhez.
Egy bennfentes árulta el nemrégiben, hogy Gisele Bündchen és partnere, Joaquim Valente összeházasodtak. A forrás szerint a brazil szupermodell és szerelme odahaza, a barátok és családtagok szűk körében kötötte össze az életét: a menyegzőre még a múlt hónapban került sor.

Titokban oltár elé állt Gisele Bündchen /  Fotó:  AFP

Férjhez ment a szupermodell, Gisele Bündchen

A párnak idén februárban született egy közös gyermeke, akinek a nevét és a nemét azóta sem hozták nyilvánosságra. Gisele Bündchen egyébként ezen a héten, csütörtök este São Paolóban, egy Vivara ékszerrendezvényen vonult végig a vörös szőnyegen, ám a gyűrűsujját eltakarta az ekkor készült fotókon. 

A szupermodell és volt párja, a korábbi NFL-játékos, Tom Brady 2022 októberében, 13 év házasság és két közös gyerek születése után nyújtották be a válókeresetet, majd néhány nappal később már véglegesítették is a válást. Bündchen és Valente románcáról 2024 februárjában röppentek fel először pletykák, majd az év októberében jelentették be, hogy gyereket várnak. A modell egyébként 2021 óta dolgozik együtt a dzsúdóoktató Valente-tel, ám azt tagadta, hogy hűtlen lett volna Tom Bradyhez - írja a Page Six.

 

 

