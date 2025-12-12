Lányai jelentették be a lesújtó hírt: elhunyt a közkedvelt bestseller-író

Elhunyt Joanna Trollope bestseller-író. A 82 éves művész halálhírét családja erősítette meg.

Elhunyt a bestseller-író, Joanne Trollope / Illusztráció: freepik.com

Trollope különösen Nagy-Britanniában volt ismert az úgynevezett "aga saga" regényeiről - ezek a közép-angliai romantikus történeteket és drámákat bemutató könyvek tették őt világszerte népszerűvé.

Lányai, Louise és Antonia elmondták, hogy szeretett és inspiráló édesanyjuk december 11-én, csütörtökön hunyt el békésen oxfordshire-i otthonában.

Mély fájdalommal értesülünk Joanna Trollope, egyik legkedveltebb, legelismertebb és legszélesebb körben olvasott regényírónk haláláról. Joannát gyászolják gyermekei, unokái, családja, számtalan barátja és természetesen, olvasói

- írta irodalmi ügynöke, James Gill.

A bestseller-író számos kitüntetést kapott

Trollope karrierje a 80-as évek közepén ívelt fel, azóta több mint harminc regényt ajándékozott a világnak. 1996-ban még OBE-kitüntetést is kapott, ezt később CBE-re emelték - írja a Metro.

Műveiben gyakran foglalkozott a kor társadalmi kérdéseivel, mély gondolatiságával pedig rendszeresen elbűvölte olvasóit. Egy interjúban így fogalmazott:

Súlyos tévedés azt gondolni, hogy a nagy dolgokban nagyobb a jelentőség, mint az apróságokban.

2015-ben életéről beszélt egy interjúban, ahol elmondta: szeretné, ha hétköznapi dolgokról emlékeznének rá, és reméli, hogy regényei vigaszt adnak azoknak, akik kétségbeesést vagy akár féltékenységet éreznek.

Azt akarom, hogy a könyveim azt mondják: 'Rendben van, mindannyian így érzünk.'