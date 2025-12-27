Fedetlen popsi: ilyen pajzán fotóval köszöntötte az ünnepeket az Avatar szexi sztárja

Az Avatar színésznője, Zoe Saldaña, idén karácsonykor egy merész ajándékkal lepte meg a rajongóit az Instagram-oldalán.
A gyönyörű színésznő Instagram-posztját a „It’s giving season” (Itt az adakozási időszak) felirattal látta el, miközben a fotón egy fekete harisnyát, fekete tanga alsóneműt és félig felvett ujjatlan topot viselt, a hátát mutatva. A háttérben többféle fekete fehérnemű és cipő hever az ágyon. A fehér, paplanos ágy jobb oldalán a Cartier ékszertál vörös bőrének jellegzetes árnyalata is látható.
A kép valószínűleg egy visszatekintő fotó, ritka bepillantás egy sajtóesemény kulisszái mögé, mivel az ágy virágmintás fejtámlája arra utal, hogy a Los Angeles-i Four Seasons Hotelben készült.
A fonott konty és a Christopher Esber felső alapján a kép korábban, az Avatar: Tűz és hamu los angeles-i sajtókörútja során készült ebben a hónapban. A színésznő korábban már megosztott képeket a hotel erkélyéről, teljesen felöltözve, ugyanebben a szettben.
A rajongók természetesen teljesen odavoltak a kommentekben, és tűz-emoji tömegekkel reagálták a színésznő képére - számolt be róla a PageSix.
