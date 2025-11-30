Teljesen eltorzult a plasztikától Tara Reid: döbbenetesen fest az 50 éves színésznő

Kétszer is tévesen jelentette be a házasságát, az utóbbi években pedig leginkább a cápák felé fordult filmes értelemben. 50. születésnapját ünnepelte nemrégiben Tara Reid, az Amerikai pite-filmek, A nagy Lebowski, a Pár-baj, A főnököm lánya, a Kegyetlen játékok, a Reszkess Amerika, a Dokik és a Sharknado sztárja. Tudtad róla az alábbi érdekességeket a mára szinte felismerhetetlen sztárról?

Magyar ősökkel is rendelkezik

Teljes hivatalos neve Tara Donna Reid. A New Jersey állambeli Wyckoff városában született, ahol mindkét szülője pedagógusként dolgozott. Többnyire ír származású, de skót, olasz, francia, angol és magyar felmenői is vannak.

Gyerekszínészként kezdte

Hatéves korában indult a karrierje egy gyerekeknek szóló televíziós vetélkedőben. Ezt követően főként reklámokban szerepelt, majd tévés gyerekszínészként bontakozott ki.

Az osztálytársait is jól ismerheted

Menő gyerekszínészként a New York-i Professional Children’s Schoolba járt, amely kifejezetten fiatal tehetségekre specializálódott. Osztálytársai között olyan későbbi sztárok voltak, mint Sarah Michelle Gellar, Macaulay Culkin, Ben Taylor vagy Jerry O’Connell.

Szexszimbólumként vált világhírűvé

Karrierjében az áttörést A nagy Lebowski hozta meg, amelyben egy szexi trófeafeleséget alakított. Feltűnt a Kegyetlen játékok című erotikus tinifilmben is, és olyan rendezőlegendával is dolgozott, mint Robert Altman (Dr. T és a nők). Az ezredforduló szexszimbólumai közé pedig végleg az Amerikai pite-filmekkel lépett be.

Bulikirálynőként is emlegették

Egy időben olyan híres bulizópajtásai voltak, mint Paris Hilton és Lindsay Lohan, akikkel együtt Hollywood éjszakai életének „királynőiként” tartották őket számon. Reid azonban későbbi interjúiban többször hangsúlyozta, hogy barátnőivel ellentétben neki sosem voltak részeg vagy drogos botrányai, és a munkája mindig fontosabb volt számára a bulizásnál.

Megküzdött az anorexiával

Az Amerikai pite 2. forgatása idején mélypontra került: ekkor szakítottak jegyben járó párjával, a műsorvezető DJ Carson Dalyvel. A szerelmi válság testképzavarhoz vezetett, és anorexiával küzdött. Szakszerű segítséggel végül egy év alatt sikerült leküzdenie a betegséget.