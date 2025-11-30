Teljesen eltorzult a plasztikától Tara Reid: döbbenetesen fest az 50 éves színésznő

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 21:45
Még mindig reménykedik a gyerekáldásban és magyar felmenőkkel is rendelkezik. Tara Reid, gyerekszínészként kezdte karrierjét, majd szexszimbólumként és hollywoodi bulikirálynőként vált ismertté.
Kétszer is tévesen jelentette be a házasságát, az utóbbi években pedig leginkább a cápák felé fordult filmes értelemben. 50. születésnapját ünnepelte nemrégiben Tara Reid, az Amerikai pite-filmek, A nagy Lebowski, a Pár-baj, A főnököm lánya, a Kegyetlen játékok, a Reszkess Amerika, a Dokik és a Sharknado sztárja. Tudtad róla az alábbi érdekességeket a mára szinte felismerhetetlen sztárról?

Tara Reid, Project Angel Food's 2023 Angel Awards
Tara Reid 50 évesen árnyéka önmagának Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos

Tara Reid Sharknado-folytatást készít

Magyar ősökkel is rendelkezik

Teljes hivatalos neve Tara Donna Reid. A New Jersey állambeli Wyckoff városában született, ahol mindkét szülője pedagógusként dolgozott. Többnyire ír származású, de skót, olasz, francia, angol és magyar felmenői is vannak.

Gyerekszínészként kezdte

Hatéves korában indult a karrierje egy gyerekeknek szóló televíziós vetélkedőben. Ezt követően főként reklámokban szerepelt, majd tévés gyerekszínészként bontakozott ki.

1998 - Urban Legend - Movie Set
A bájos színésznő a kilencvenes évek nagy reménysége volt Fotó: Entertainment Pictures

Az osztálytársait is jól ismerheted

Menő gyerekszínészként a New York-i Professional Children’s Schoolba járt, amely kifejezetten fiatal tehetségekre specializálódott. Osztálytársai között olyan későbbi sztárok voltak, mint Sarah Michelle Gellar, Macaulay Culkin, Ben Taylor vagy Jerry O’Connell.

Szexszimbólumként vált világhírűvé

Karrierjében az áttörést A nagy Lebowski hozta meg, amelyben egy szexi trófeafeleséget alakított. Feltűnt a Kegyetlen játékok című erotikus tinifilmben is, és olyan rendezőlegendával is dolgozott, mint Robert Altman (Dr. T és a nők). Az ezredforduló szexszimbólumai közé pedig végleg az Amerikai pite-filmekkel lépett be.

'My Boss's Daughter' Movie Stills
Ashton Kutcherrel is forgatott Fotó: Dimension Films

Bulikirálynőként is emlegették

Egy időben olyan híres bulizópajtásai voltak, mint Paris Hilton és Lindsay Lohan, akikkel együtt Hollywood éjszakai életének „királynőiként” tartották őket számon. Reid azonban későbbi interjúiban többször hangsúlyozta, hogy barátnőivel ellentétben neki sosem voltak részeg vagy drogos botrányai, és a munkája mindig fontosabb volt számára a bulizásnál.

Megküzdött az anorexiával

Az Amerikai pite 2. forgatása idején mélypontra került: ekkor szakítottak jegyben járó párjával, a műsorvezető DJ Carson Dalyvel. A szerelmi válság testképzavarhoz vezetett, és anorexiával küzdött. Szakszerű segítséggel végül egy év alatt sikerült leküzdenie a betegséget.

Hatalmas bulikirálynő hírében állt Fotó: AD

Kétszer is tévesen jelentette be a házasságát

Noha soha nem ment férjhez, két alkalommal is bejelentették – tévesen –, hogy férjhez ment. Először a sajtósa közölte, hogy a színésznő és akkori párja, a dán üzletember Michael Lillelund összeházasodtak. A férfi ezt később cáfolta, mondván: hónapok óta nem is találkoztak. Másodszor maga Reid jelentette be, hogy a bolgár befektető Zachary Kehayovval kötött házasságot. Két hónappal később visszakozott, mondván: a frigy hivatalosan nem jött létre.

Még reménykedik a gyerekáldásban

A sikertelen jegyességek és esküvői tervek ellenére sem vált édesanyává, pedig bevallása szerint mindig is vágyott rá. Élete három nagy álma az Oscar-díj, a boldog szerelem és a gyerekáldás volt. A modern orvostudományban azonban bízik: 2021-ben lefagyasztatta petesejtjeit, és egy megfelelő partnerre vár.

'Sharknado' Premiere - Los Angeles
A férfiakkal azonban nincs szerencsére, 50 évesen még a gyermekáldásra vár Fotó: Abaca/face to face

Saját márkákat is alapított

Profi divattervezőkkel együttműködve, de saját ötleteit is belevive, 2009-ben indította el Mantra nevű ruhamárkáját. Legnagyobb sikert a fürdőruhák és a Skark (Cápa) nevű parfüm aratták.

Cápák között talált új kihívásra

Tara Reid folyamatosan dolgozik: jelenleg is 11 készülő produkciót jegyeznek a neve alatt. Ezek többsége azonban nem jut el a mozikig. Jól mutatja karrierjének irányát, hogy a 2012-es Amerikai pite: A találkozó óta a legismertebb szerepeit a trash kategóriába sorolt Sharknado-filmek hozták meg. A színésznő állítólag visszatér a cápás kaland újabb epizódjában, miközben gőzerővel dolgozik azon, hogy természetes báját plasztikai sebészeti beavatkozásokkal torzítsa el. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
