Teljesen eltorzult a plasztikától Tara Reid: döbbenetesen fest az 50 éves színésznő

Kétszer is tévesen jelentette be a házasságát, az utóbbi években pedig leginkább a cápák felé fordult filmes értelemben. 50. születésnapját ünnepelte nemrégiben Tara Reid, az Amerikai pite-filmek, A nagy Lebowski, a Pár-baj, A főnököm lánya, a Kegyetlen játékok, a Reszkess Amerika, a Dokik és a Sharknado sztárja. Tudtad róla az alábbi érdekességeket a mára szinte felismerhetetlen sztárról?
Teljes hivatalos neve Tara Donna Reid. A New Jersey állambeli Wyckoff városában született, ahol mindkét szülője pedagógusként dolgozott. Többnyire ír származású, de skót, olasz, francia, angol és magyar felmenői is vannak.
Hatéves korában indult a karrierje egy gyerekeknek szóló televíziós vetélkedőben. Ezt követően főként reklámokban szerepelt, majd tévés gyerekszínészként bontakozott ki.
Menő gyerekszínészként a New York-i Professional Children’s Schoolba járt, amely kifejezetten fiatal tehetségekre specializálódott. Osztálytársai között olyan későbbi sztárok voltak, mint Sarah Michelle Gellar, Macaulay Culkin, Ben Taylor vagy Jerry O’Connell.
Karrierjében az áttörést A nagy Lebowski hozta meg, amelyben egy szexi trófeafeleséget alakított. Feltűnt a Kegyetlen játékok című erotikus tinifilmben is, és olyan rendezőlegendával is dolgozott, mint Robert Altman (Dr. T és a nők). Az ezredforduló szexszimbólumai közé pedig végleg az Amerikai pite-filmekkel lépett be.
Egy időben olyan híres bulizópajtásai voltak, mint Paris Hilton és Lindsay Lohan, akikkel együtt Hollywood éjszakai életének „királynőiként” tartották őket számon. Reid azonban későbbi interjúiban többször hangsúlyozta, hogy barátnőivel ellentétben neki sosem voltak részeg vagy drogos botrányai, és a munkája mindig fontosabb volt számára a bulizásnál.
Az Amerikai pite 2. forgatása idején mélypontra került: ekkor szakítottak jegyben járó párjával, a műsorvezető DJ Carson Dalyvel. A szerelmi válság testképzavarhoz vezetett, és anorexiával küzdött. Szakszerű segítséggel végül egy év alatt sikerült leküzdenie a betegséget.
Noha soha nem ment férjhez, két alkalommal is bejelentették – tévesen –, hogy férjhez ment. Először a sajtósa közölte, hogy a színésznő és akkori párja, a dán üzletember Michael Lillelund összeházasodtak. A férfi ezt később cáfolta, mondván: hónapok óta nem is találkoztak. Másodszor maga Reid jelentette be, hogy a bolgár befektető Zachary Kehayovval kötött házasságot. Két hónappal később visszakozott, mondván: a frigy hivatalosan nem jött létre.
A sikertelen jegyességek és esküvői tervek ellenére sem vált édesanyává, pedig bevallása szerint mindig is vágyott rá. Élete három nagy álma az Oscar-díj, a boldog szerelem és a gyerekáldás volt. A modern orvostudományban azonban bízik: 2021-ben lefagyasztatta petesejtjeit, és egy megfelelő partnerre vár.
Profi divattervezőkkel együttműködve, de saját ötleteit is belevive, 2009-ben indította el Mantra nevű ruhamárkáját. Legnagyobb sikert a fürdőruhák és a Skark (Cápa) nevű parfüm aratták.
Tara Reid folyamatosan dolgozik: jelenleg is 11 készülő produkciót jegyeznek a neve alatt. Ezek többsége azonban nem jut el a mozikig. Jól mutatja karrierjének irányát, hogy a 2012-es Amerikai pite: A találkozó óta a legismertebb szerepeit a trash kategóriába sorolt Sharknado-filmek hozták meg. A színésznő állítólag visszatér a cápás kaland újabb epizódjában, miközben gőzerővel dolgozik azon, hogy természetes báját plasztikai sebészeti beavatkozásokkal torzítsa el.
