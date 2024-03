Oscar-gála 2024: a vörös szőnyegen leplezte le terhességét a színésznő

Március 10-én kora este lezajlott a 96. Oscar-díjátadó. A gála cseppet sem volt eseménytelen: egyrészt igencsak szépen teljesített az Oppenheimer, ugyanis 13 jelöléssel és hét arany szobrocskával távozott, ráadásul a legfontosabb kategóriákat (legjobb film, legjobb rendezés) is dominálta, valamint a férfi fő- és mellékszereplők terén is aratott. Ugyancsak nem panaszkodhatott a Szegény párák (11 jelölés, 4 Oscar). Igaz, Emma Stone-nak a legjobb női főszerepért járó díj átvétele közben akadt némi ruhabakija, de annyi baj legyen! Ráadásul a filmnek köszönhetően újabb magyar Oscar-díjast köszönthetünk Mihalek Zsuzsa személyében. Neki ezúton is gratulálunk! Ám nem a díjazottakkal kezdődött a meglepetések sora a 2024-es Oscaron: már a vörös szőnyegen robbantott egy kisebb bulvárbombát Vanessa Hudgens színésznő megjelenése, akiről ugyan már korábban is pletykálták, hogy terhes lehet, mostanra azonban bebizonyosodott: első gyermekét várja.

Vanessa Hudgens az Oscar vörös szőnyegén Fotó: AFP

Vanessa Hudgens 2021 óta van együtt a sportoló Cole Tuckerrel. Tavaly februárban jegyezték el egymást, az esküvőt pedig december másodikán tartották Mexikóban. A színésznő egyébként a Szerelmes hangjegyek (High School Musical) franchise-nak köszönheti a világhírt: a filmszériába 18 évesen csöppent bele.