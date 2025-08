„Azonnal rákattintanék” – A Squid Game rendezője megnézne egy David Fincher feldolgozást

Bár hivatalosan még nem kapott megerősítést, korábban a feszültségkeltés nagymestere, David Fincher kifejezte, hogy szeretne a Squid Game amerikai adaptációján dolgozni. Ez egy különösen jó hír lenne, főleg hogy az eredeti sorozat rendezője, Hwang Dong-hyuk is áldását adná a projektre.

A Squid Game befejezése megosztotta az embereket (Forrás: Netflix)

A Squid Game rendezője eloszlatott néhány tévhitet a befejezéssel kapcsolatban

FIGYELEM: Cikkünk a Squid Game befejező évadának lezárását is taglalja.

A Squid Game befejezése eléggé kétértelműre sikeredett. Amikor a Front Man (I Bjonghon) a koreai játékok felszámolása után Amerikába ment, meglátta az ottani toborzó ügynököt, akit Cate Blanchett alakít, és beszédes pár másodpercen keresztül szemeznek egymással. A rajongók szerint nem létezhet, hogy ekkora nevet ilyen kevés idő erejére szerepeltetnek és szárnyra kapott egy elmélet, miszerint a közelgő amerikai spinoff-ban az Oscar-díjas színésznő is visszatérhet. Az eredeti sorozat készítője, Hwang Dong-hyuk a The Hollywood Reporter-nek adott interjújában viszont cáfolja ezt az elméletet. Elmondása szerint ez a röpke szerep csak egy kapitalizmus-kommentár akart lenni és nincs köze a spinoff-hoz.

Cate Blanchett megjelenése után elindultak a pletykák (Forrás: Netflix)

„Nem azért fejeztem be ezzel a fennhanggal, hogy szándékosan teret adjak a további történeteknek. Gi-hun és Front Man, ezeken a karaktereken keresztül véget értek a koreai játékok. Mivel ezzel a történettel a határtalan versenyt és a késő kapitalizmussal kapcsolatos kérdéseket akartam feszegetni, a befejezéssel azt üzentem, hogy ha ennek a rendszernek egy része össze is omlik, a nagy egész továbbra is fennmarad – mindig ismétli önmagát” – mondta a rendező.

Tehát Cate Blanchett szerepét csakis az indokolta, hogy a rövid idő ellenére egy hatásos üzenetet képes átadni a képernyőn keresztül, pusztán a tekintetével.

Ugyan hivatalosan még nem kapott bejelentést, David Fincher, a Netflix bejáratott rendezője tavaly kifejezte érdeklődését az esetleges amerikai spinoff-al kapcsolatban. Erről maga Hwang is hallott.

„Őszintén szólva, a Netflix hivatalosan semmit sem mondott nekem erről. Én magam is csak cikkekben olvastam róla. Mindig is nagy rajongója voltam David Fincher munkásságának – például a Hetediknek – és imádtam a filmjeit. Szóval, ha ő alkotna egy amerikai Squid Game-et, azt érdemes lehet megnézni. Ha megtörténne, a megjelenés után azonnal rákattintanék” – mondta Hwang Dong-hyuk.