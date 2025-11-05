Fia összetörve jelentette be: Elhunyt a 90-es évek legendás zenésze

Elhunyt a kedvelt rapper, Young Bleed. Az 51 éves zenész agyvérzés következtében vesztette életét, halálát fia jelentette be.
Polgári nevén Glenn Clifton Jr. szombaton esett össze Las Vegasban, miután napokig kórházban tartották. A Louisiana államból származó rapper olyan dalairól volt ismert, mint a How You Do That.
Halálát fia, Ty'Gee Ramon Clifton jelentette be egy Instagram-videóban, amelyhez ezt a szöveget írta:
Nyugodjon békében a legnagyobb legenda, akit ismerek.
A videóban elmondta, hogy apja november 1-jén "kapta meg a szárnyait", és ez egy rendkívül nehéz időszak számára.
Nem tudom, hogyan alakulnak innentől a dolgok. Azért vagyok itt, hogy véget vessek minden hamis narratívának
- tette hozzá.
Young Bleed fiának elmondása szerint apja sosem küzdött komoly betegségekkel, csupán időszakos magas vérnyomással. Bár gyógyszereit rendszeresen szedte, mégis összeesett, és agyvérzést kapott, amelybe sajnálatos módon belehalt - írja a Metro.
