Fia összetörve jelentette be: Elhunyt a 90-es évek legendás zenésze

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 09:17
A szeretett zenész 51 éves volt.
Elhunyt a kedvelt rapper, Young Bleed. Az 51 éves zenész agyvérzés következtében vesztette életét, halálát fia jelentette be.

Elhunyt Young Bleed, a 90-es évek legendás rappere
Polgári nevén Glenn Clifton Jr. szombaton esett össze Las Vegasban, miután napokig kórházban tartották. A Louisiana államból származó rapper olyan dalairól volt ismert, mint a How You Do That.

A rapper haláláról fia nyilatkozott

Halálát fia, Ty'Gee Ramon Clifton jelentette be egy Instagram-videóban, amelyhez ezt a szöveget írta:

Nyugodjon békében a legnagyobb legenda, akit ismerek.

A videóban elmondta, hogy apja november 1-jén "kapta meg a szárnyait", és ez egy rendkívül nehéz időszak számára.

Nem tudom, hogyan alakulnak innentől a dolgok. Azért vagyok itt, hogy véget vessek minden hamis narratívának

- tette hozzá.

Young Bleed fiának elmondása szerint apja sosem küzdött komoly betegségekkel, csupán időszakos magas vérnyomással. Bár gyógyszereit rendszeresen szedte, mégis összeesett, és agyvérzést kapott, amelybe sajnálatos módon belehalt - írja a Metro.

 

