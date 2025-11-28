Marvel-rajongók szíve tört össze: elhunyt a Pókember híres színésze

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 07:26
1974-ben lett az övé a megtiszteltetés, hogy a szuperhőst alakítsa. A Pókember híres színésze 81 évesen hunyt el.
Elhunyt a Pókember híres színésze és a Szezám utca egyik legkedveltebb bábosa, Danny Seagren. A minnesotai művész 81 évesen hunyt el, halálát családja jelentette be.

Seagren volt az első színész, aki élőben alakította Pókembert televízióban, a The Electric Company nevű gyerekműsorban.

Az író, táncos, producer és bábos Jim Henson által alkotott Szezám utca több bábuját is készítette. Ez volt eredeti munkája, mielőtt 1974-ben meghallotta, hogy a gyermekműsor Pókemberhez keres színészt.

Felvettem a jelmezt, és arra gondoltam, hogy valahogy le kellett őket nyűgöznöm. A szobában volt egy irattartó szekrény és egy íróasztal. Felmásztam az irattartó szekrény tetejére. Amikor visszajött a szobába, átugrottam a válla fölött, - de nem egészen a feje fölött -, és a szoba közepén lévő íróasztalra landoltam

- mondta egy 2017-es interjúban Mark Elitznek.

Sokoldalú tehetség volt a Pókember híres színésze

Seagren a Szezám utcai Big Bird alakítása mellett még a Ki fél az operától? című darabban is játszott Joan Sullivan és Miss Peach mellett, amiért Daytime Emmy-díjat is kapott - írja a Mirror.

Későbbi éveiben szívesen szerepelt a Comic Conokon, és találkozott a felnőtt ‘gyerekekkel’, akik imádták őt. Dannyt nagyon fogja hiányolni családja, barátai és mindazok a közösségek, ahol szeretett élni

- olvasható a család közleményében.

 

